Savner du sugerør lavet af plastik? Er svaret ja, så er der dårligt nyt.

SVM-regeringen siger nemlig et klokkeklart nej til Dansk Folkepartis forslag om at tilsidesætte EUs beslutning fra 2021 og igen gøre det lovligt at sælge sugerør af engangsplastik.

»Jeg er helt uenig i beslutningsforslaget,« siger Magnus Heunicke (S), der er miljøminister.

Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har ellers brugt det her argument for igen at lovliggøre salg af sugerør med plastik:

»Det er den nidkærhed, som giver os alle bøvlet med papsugerør, der går i opløsning og er umulige at have med at gøre. Særligt for børnefamilier er de jo til besvær ved spisebordet, når mindre børn skal slås med et opløst paprør, mens de også skal jonglere med kniv og gaffel,« sagde Morten Messerschmidt lørdag til B.T.

Men Magnus Heunicke mener, at naturen er mere vigtig.

»Alt for meget plastik ender i naturen til skade for dyr både på land og i havet. Med EU-forbuddet mod sugerør sparer vi EU for cirka 36 milliarder sugerør af engangsplast om året,« siger han.

Miljøministeren tilføjer:

»Jeg er optaget af, at vi bliver bedre til at forbruge på en måde, som ikke skader vores natur og miljø. Derfor er jeg glad for, at vi i engangsplastdirektivet fik sat ambitiøse mål for at mindske forureningen fra de engangsplastprodukter, der ender mest i vores natur – herunder sugerør.«

