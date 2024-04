Krisen i Coop er igen blusset voldsomt op, og forude venter et afgørende årsmøde, der kan få store konsekvenser for koncernens fremtid.

I en ekstraudgave af Spar Kassen gennemgår B.T. Coops store kriser de seneste 18 måneder, og hvad der førte op til dem, ligesom vi ser nærmere på, hvad fremtiden bringer for 365 Discount, Kvickly og SuperBrugsen.

På spørgsmålet om, hvorvidt Coop har en fremtid, lyder svaret fra Niels Philip Kjeldsen, redaktionschef for B.T. Penge, at 'ja', det er der, men:

»Det kommer til at gøre ondt, og det kommer til at betyde, at der skal træffes hårde beslutninger nu. Og jeg synes, at alle signalerne peger i den retning.«

Hør mere om kriser og kaos i Coop i ekstraudgaven af Spar Kassen her: