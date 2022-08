Lyt til artiklen

Det endte helt galt for den italienske cykelstjerne Letizia Paternoster lørdag aften.

Ved EM i banecykling i München var den 23-årige italiener nemlig involveret i et massestyrt, der var så voldsomt, at hun efterfølgende måtte bæres fra banen og hastes til hospitalet.

Det skriver det tyske medie Bild.

Den unge cykelstjerne landede på nakken, da hun røg af cyklen, og kort efter stod det da også klart, at hun havde slået sit hoved samt skulder i faldet.

I samme øjeblik kunne man da også ifølge mediet høre på tv-signalet, at der blev råbt om hjælp i arenaen.

»Hallo! Vi har brug for en ambulance,« skulle det angiveligt have lydt på den tyske tv-station ZDF's kanal.

Efter en halv times behandling af lægerne blev Paternoster – med nakkestøtte – båret af banen på en båre og hastet til nærmeste hospital.

Her kunne lægerne kort før midnat konkludere, at italieneren havde pådraget sig en alvorlig hjernerystelse og et brækket kraveben.

Foto: Screenshot Instagram/Letizia Paternoster Vis mere Foto: Screenshot Instagram/Letizia Paternoster

Søndag beroligede Letizia Paternoster dog sine mange følgere på Instagram med, at hun – trods omstændighederne – har det godt.

'Jeg prøver at smile og tænke på de næste mål. Jeg har brækket mit kraveben tre steder og slået mit hoved. Tak for alle jeres beskeder,' skriver hun i en såkaldt story på det sociale medie.

Letizia Paternoster er i skrivende stund ikke blevet udskrevet fra hospitalet i München.

Den italienske cykelrytter har tidligere vundet EM-guld i forfølgelsesløb. Det skete ved EM i 2017 i Berlin.