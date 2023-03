Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nævn bare en håndfuld cykelryttere, der har udviklet sig til verdensstjerner i samme raketfart som Jonas Vingegaard.

På et år gik han fra at være ukendt i den brede offentlighed til at blive fejret som en konge af tusindvis af mennesker på tværs af Danmark efter den historiske sejr ved Tour de France i fjor.

Til tider er det gået så hurtigt, at det har været svært at følge med i, og nu forklarer hans største rival, Tadej Pogacar, at den danske cykelmyg fra Glyngøre har ændret sig det forgangne år.

Det fortalte han efter at have tværet Jonas Vingegaard og resten af konkurrenterne godt og grundigt ved fjerde etape af Paris-Nice.

Synet af Tadej Pogacar, der sætter Jonas Vingegaard godt og grundigt i Paris-Nice, giver formentlig danskeren mareridt i nat. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Synet af Tadej Pogacar, der sætter Jonas Vingegaard godt og grundigt i Paris-Nice, giver formentlig danskeren mareridt i nat. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg vil ikke sige, at han er blevet mere social siden Touren sidste år, men han taler mere med feltet omkring sig nu,« lød det fra Tadej Pogacar, da B.T. spurgte ham ind til Jonas Vingegaard.

»Han er en lidt mere afslappet fyr, end han var for to år siden.«

I 2021 gik Jonas Vingegaard ind til Tour de France i en hjælperrole for Primoz Roglic. I stedet for chokerede han alle ved at køre sig på en samlet andenplads, inden han som sagt erobrede tronen i 2022.

Selvom Jonas Vingegaard blev ramt af en af karrierens store nedture onsdag, er der dog ingen grund til at afskrive ham ved storløbet til sommer.

Og heller ikke i Paris-Nice, der slutter på søndag.

»Jeg tror, at han er på den rigtige vej til Touren, og selv i dag (torsdag, red.) var han jo ikke ude af form. Vi skal nok se ham være stærk i de kommende dage,« lød meldingen fra Tadej Pogacar.

Med fire etaper tilbage er Jonas Vingegaard 44 sekunder efter Tadej Pogacar i klassementet.