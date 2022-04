Årets udgave af Paris-Roubaix leverede sin store portion mystik med diverse uheld og uforudsete drejninger.

Men den, der løber med prisen for den absolut mest bizarre – og måske også mest uheldige hændelse – var utvivlsomt danske Mathias Norsgaard.

Movistar-rytteren kom i mål som bedste dansker med sin placering som nummer 29 – alligevel var han voldsomt frustreret, da han kom i mål.

Det udmøntede sig i et lettere surrealistisk interview med rettighedshaveren TV 2.

For da kanalens reporter Søren Reedtz henvendte sig til den 24-årige for at få en reaktion efter løbet, lød det til, at han forventede at tale med en glad dansk rytter.

Men han blev formentlig overrasket, for sådan var det ikke – overhovedet ikke faktisk.

»Jeg får en reservecykel, som jeg ikke engang må bruge, og så skal jeg skifte cykel igen,« sagde Mathias Norsgaard, som måtte skifte cykel grundet en punktering under løbet.

Den høje Movistar-mand lod til ikke at forstå noget af, hvorfor han ikke måtte bruge den pågældende cykel – og hvordan det overhovedet kunne ske, at han så fik en cykel overrakt, som ikke levede op til normerne.

»Det var bare sindssygt frustrerende. Man sidder der efter planen, hvilket var målet, og så får man en cykel, man ikke må køre på. Det forstår jeg ikke noget af,« fastslog Mathias Norsgaard, der ikke tror på, at en lignende hændelse kunne være sket i et af cykelsportens største etapeløb, en grand tour.

Danskeren var tydeligt indebrændt og holdt sig tilbage i det specielle interview, han var igennem efter 257 brutale kilometer.

Generelt var det slet ikke danskernes dag i Paris-Roubaix, som blev vundet af hollandske Dylan van Baarle.

