Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte.

Paris-Roubaix levede op til sit ry som et monster-spektakulært slag, der blev vundet af outsideren Dylan van Baarle.

Men man skulle godt nok ikke fjerne blikket fra løbet for mange gange, hvis man ville undgå at miste overblikket fuldstændigt, da der blev budt på drama, skandaløse styrt, en sløj danskerdag og mystik omkring Mads Pedersen.

Her får du B.T.s dom fra Paris-Roubaix.





Som du kan læse længere nede, var det her ikke i nærheden at være en danskerdag.

Men der tittede dog en smuk, dansk, forårsoverraskelse frem, da Casper Pedersen blomstrede og pludselig sad i front sammen med blandt andet superstjernen Matej Mohoric.

På papiret var det Kasper Asgreen og Mads Pedersen, danskerne umiddelbart skulle sætte liden til. I stedet blev det DSM-danskeren, hvis bedste placering i denne sæson var en plads som nummer 23 på en etape i Catalonien Rundt.

Desværre for den 26-årige dansker blev han også ramt af uheld, men hans endelige placering er sådan set underordnet. Han viste, at han potentielt cykler nogle flotte måneder i møde.

Casper Pedersen (i midten) stak uventet snuden frem under Paris-Roubaix. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Casper Pedersen (i midten) stak uventet snuden frem under Paris-Roubaix. Foto: THOMAS SAMSON



De danske favoritter

Sidste gang, en dansker kørte sig i top 10 ved Paris-Roubaix, var i 2011, da Lars Bak sled sig til en femteplads i det mytiske løb.

Men siden da er det igen og igen blevet bekræftet, at 'Forårsdagen i Helvede' altså slet ikke er en dag for danskerne, der igen i år skuffede fælt i løbet af de 257 brutale kilometer, hvor alt kan ske. Og de desværre blev slagtet.

Otte af vores landsmænd stod friske ved start, men styrt, punkteringer, sort uheld og – ja, ærligt alt, for lavt niveau – fældede de danske forhåbninger i storløbet.

Forhåndsfavoritten Mads Pedersen var uheldig og udgik, og Quick-Step-stjernen Kasper Asgreen lignede aldrig én, der var god nok til at vinde løbet. Og så står vi igen her med en skuffende fornemmelse og Mathias Norsgaard som bedste dansker på 29.-pladsen.

K-A-O-S.

Sjældent har jeg oplevet så dramatisk, hektisk, smadret og fuldstændig uforudsigeligt løb som årets udgave af Paris-Roubaix.

Den legendariske brostensklassiker var komplet umulig at holde styr på for bare styrt, punkteringer, uheld og utrolige udviklinger, der allerede startede tidligt, da feltet knækkede over med mere end 200 kilometer til mål.

Løbet blev lynhurtigt smadret i tusind stykker med utallige smågrupperinger og ensomme ryttere. Det var blandt andet også grunden til, at der opstod stor mystik omkring danske Mads Pedersen, som pludselig forsvandt fra tv-billederne.

Der gik over en time, før der kom en melding om, at Trek-Segafredo-stjernen var udgået af løbet. Det er jo vanvid.

Der blev kørt Paris-Roubaix for 119. gang. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Der blev kørt Paris-Roubaix for 119. gang. Foto: THOMAS SAMSON

Det var fuldstændig skandaløst. Fuld-stændig skandaløst!

Quick-Step-rytteren Yves Lampaert var en del af de forreste ryttere og kæmpede om et af karrierens største resultater, da en – ja, undskyld vores franske – idiot, smadrede hans metaldrømme.

For efter 250 kilometers løb – smag lige på det, 250 kilometer (!!) – ramlede belgieren ind i en tilskuer, der stod og klappede.

Det sendte Lampert ud i et mareridtsstyrt med syv kilometer tilbage, der ødelagde alt – og også endegyldigt satte en tyk streg under, at storholdets klassikersæson ender som en katastrofe.

Awful crash for Lampaert - spectators please stay the fuck back #ParisRoubaix2022 pic.twitter.com/OLyGUjHz0G — Peter. (@PBXscribes) April 17, 2022

1. Dylan van Baarle – Ineos Grenadiers 05.37.00''

2. Wout Van Aert – Jumbo-Visma + 1.47''

3. Stefan Küng – Groupama-FDJ ''

4. Tom Devriendt – Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ''

5. Matej Mohoric – Bahrain-Victorious ''

6. Adrien Petit – Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux +2.27''

7. Jasper Stuyven – Trek-Segafredo ''

8. Laurent Pichon – Team Arkéa Samsic ''

9. Mathieu van der Poel – Alpecin-Fenix +2.34''

10. Yves Lampaert – Quick-Step Alpha Vinyl +2.59''