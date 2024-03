Jonas Vingegaard endte med at pulverisere konkurrenten Tadej Pogacar i sommerens Tour de France-dyst. Men undervejs mistede hans mandskab, Jumbo-Visma (i dag Visma-Lease a Bike), i den grad troen på triumfn.

Det afsløres i en netop publiceret dokumentar -'All-in – The Trilogy' – om Jumbo-Vismas 2023, der endte med sejre i alle tre Grand Tours.

Jonas Vingegaard startede forrygende med at distancere Pogacar på femte etape. Men derefter var det slovenerens tur til at køre fra sin danske rival på de efterfølgende to bjergetaper.

Og efter at Vingegaard ikke kunne følge Pogacar op ad vulkanen Puy de Dome, viser dokumentaren en scene fra Jumbo-holdbilen, hvor træner Arthur van Dongen og sporchef Merijn Zeeman er helt slukkede og reelt kaster håndklædet i ringen.

»Vi vinder ikke Touren i år,« sukker Merijn Zeeman.

»Nej. Vi er ikke gode nok,« svarer Arthur van Dongen.

Senere i dokumentaren siger Merijn Zeeman, at hans reaktion i bilen var 'utroværdig', da han var i sine følelsers vold.

Men endnu senere i dokumentaren er der flere eksempler på, at holdet igen mister troen på Vingegaard. Blandt andet er der bred enighed om, at danskeren vil tabe tid til Pogacar på enkeltstarten. Vingegaard endte med at tæve sloveneren med et minut og 38 sekunder.

Og den danske stjerne endte med at vinde Tour de France med et samlet forspring på syv minutter og 29 sekunder ned til Tadej Pogacar.