Da krigen i Ukraine brød ud for mere end to år siden, stod mange kommuner herhjemme klar med åbne arme til at tage imod ukrainere på flugt.

En af dem var Nyborg Kommune, der nu står i en bemærkelsesværdig situation, skriver Fyens Stiftstidende.

For 17 af de ukrainske flygtninge, der kom til kommunen, er markeret som 'forsvundne' i en nylig redegørelse.

»Vi aner ikke, hvor de er henne. Lige i starten var der lidt kaos, så alle søgte opholdstilladelse. Der fik vi visiteret 17 personer, som i mellemtiden rejste videre, inden de fik deres opholdstilladelse,« siger Boy Wind, der er integrationskoordinator i Nyborg Kommune til mediet.

Han forklarer, at man har forsøgt at få kontakt til de 'forsvundne', men at det ikke er unormalt at flere personer forsvandt fra systemet i starten.

Omkring 42.000 ukrainske flygtninge har indtil nu fået ophold i Danmark efter en særlov, der blev vedtaget i Folketinget som følge af krigen.

Loven skal sikre ukrainere en midlertidig opholdstilladelse samt adgang til arbejdsmarkedet og skolegang indtil marts 2025.

En undersøgelse fra februar viste desuden, at seks ud af ti ukrainske flygtninge ønsker at blive i Danmark, når krigen er slut. Det kan du læse mere om HER.