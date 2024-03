Traditionen startede helt tilbage i 1600-tallet, og en ud af fem danskere benytter sig af det sundhedsskadelige produkt enten dagligt eller lejlighedsvist.

Alligevel mener hver tredje dansker, at det skal være endegyldigt slut i 2030.

Det er selvfølgelig cigaretterne, der er tale om. Og i en ny undersøgelse fra TrygFonden, som DR også har beskrevet, svarer en voksende andel af befolkningen, at det er et godt 'forslag at forbyde salg af tobak fra år 2030', som det direkte spørges til i undersøgelsen

Helt konkret er der tale om 36 procent, der vil gå forbuddets vej. I 2016, hvor det samme spørgsmål blev stillet danskerne, var det kun 26 procent, der synes, det var en god idé at forbyde tobakssalg.

Ifølge Sundhedsstyrelsen ryger næsten hver femte dansker dagligt eller lejlighedsvis. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Ifølge Sundhedsstyrelsen ryger næsten hver femte dansker dagligt eller lejlighedsvis. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Jette Jul Bruun, der er underdirektør i TrygFonden, mener, at undersøgelsens resultater er værd at bide mærke i.

»Siden 2016 er væsentligt flere blevet åbne for et egentligt forbud mod salg af tobak. Det er et vidnesbyrd om, at der er en voksende opbakning til at tage ret drastiske skridt i brug for at begrænse brugen af tobak,« siger hun i en pressemeddelelse.

TrygFondens undersøgelse er foretaget YouGov blandt 5020 danskere i alderen 18-80 år.

Et fuldstændigt stop for salg af tobak vil dog kræve en tur gennem EUs system.

Det skyldes EUs tobaksdirektiv, som skal sikre en ens lovgivning på tobaksområdet mellem EU-landende.

Danmark skal derfor have tilladelse af EU, hvis man ønsker at forbyde salg af tobak fuldstændig.

Tilbage i 2022 fremlagde den daværende sundshedsminister, Magnus Heunicke, et forslag om et forbud mod salg af tobak for folk født i 2010 og derefter.

Forslaget gik dog op i røg og blev altså aldrig til noget på grund af nogle »meget komplicerede juridiske skridt«, som Magnus Heunicke dengang formulerede det.