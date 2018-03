Det var en rystet Caroline Wozniacki, der mødte pressen, efter hun ved WTA Tour-turneringen Miami Open havde tabt sin første kamp 6-0, 4-6, 4-6 til puertoricaneren Monica Puig.

»Én ting er, at man enten har publikum med eller imod sig, men det er noget andet, hvis de opfører sig usportsligt og ønsker, at ens forældre skal død. Det er ikke så fedt, og det er klart, at det ikke føles rart, når folk råber alle mulige ting,« sagde den 27-årige danske tennisspiller til TV2.

Endnu har spillernes organisation, WTA, ikke meldt ud, hvorvidt sagen vil blive taget op af dets disciplinærråd.

»Men mon ikke der i løbet af ganske kort tid kommer en reaktion fra WTA. Tilskuernes opførsel var total uacceptabel, og da Caroline undervejs i kampen havde sagt til dommeren, at hun følte sig chikaneret, burde turneringsarrangørerne have taget affære ved at lade de urolige elementer blandt tilskuerne mandsopdække af sikkerhedsvagter. Hvis de negative tilbud herefter var fortsat, kunne man have valgt at bortvise uromagerne,« siger Michael Mortensen.

Han har i en Davis Cup-landskamp i 1985 for Danmark i Paraguay selv været impliceret i en lignende episode.

»Vi tabte kampen 2-3, og det var altså alt andet end rart, at tilskuerne undervejs i kampene signalerede, at de ønskede halsen skåret over på os. Når man føler sig utryg, er det svært at toppræstere,« siger Michael Mortensen, der dog ikke er så overrasket over, at Caroline Wozniacki tabte kampen.

»Ganske vist ligger Puig blot nummer 82 på verdensranglisten. Men hun er altså regerende olympisk mester, og har ved tidligere lejligheder leveret bevis på, at hun er en glimrende tennisspiller,« siger Michael Mortensen.

Hvad angår Caroline Wozniacki er han sikker på, at hun snart er ovenpå spillemæssigt igen.

»Først i slutningen af april er hun tilbage på WTA Touren ved en turnering i Istanbul. Selvfølgelig er det skuffende, at hun i Miami blot fik en enkelt kamp. Men der er ingen grund til at male fanden på væggen. Indimellem ryger man ind i uventede nederlag. Det skal man ikke lade sig gå på af. Der er stadig meget tilbage af 2018-sæsonen, hvor hun kan revanchere sig,« siger Michael Mortensen.

På Caroline Wozniackis hjemmeside står noteret, at hun efter turneringen i Istanbul 23.-29. april først i slutningen af juli er tilmeldt en turnering i Washington D.C.

»Det skal man intet lægge i. Jeg er 100 procent sikker på, at Caroline i sommer både spiller French Open, Wimbledon og en række andre turneringer,« siger Michael Mortensen.

I øvrigt kan Caroline Wozniacki opleves på dansk grund 30. april, hvor hun i Parken på Østerbro i København spiller opvisningskamp mod Venus Williams.