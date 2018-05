En digital tur blandt de udbudte boliger kan muligvis efterlade én med en relativt tom fornemmelse. For er man på udkig efter et nyt hus, er valgmulighederne skrumpet ind de seneste år.

Således var der den 15. maj færre udbudte villaer og rækkehuse, end der ellers har været i løbet af de seneste ti år. 35.467 af slagsen kunne de danske boligkøbere se nærmere på, mens der tilbage i 2011 var mere end 10.000 flere udbudte villaer og rækkehuse. Det viser en opgørelse fra boligsiden Boliga.*

Og at der er støvsuget på husmarkedet gør, at det ikke alene kan være sværere for en køber at finde det helt rette hus - magtbalancen er også tippet helt over til sælger:

»Det er til sælgers fordel, at markedet bærer præg af opsvinget. Det er ren udbud og efterspørgsel. Og så er der det aspekt, at når priserne er stigende, så tøver sælgerne også med at udbyde deres bolig, fordi de håber på, at de kan få endnu mere for den i morgen. Modsat er det i et faldende marked, hvor man gerne vil have det solgt, inden det går helt ned«, siger John Wulff, partner og rådgiver hos Købersmægler.dk.

Det er dog ikke ensbetydende med, at det ikke er muligt at forhandle prisen, man skal bare skrive sig bag øret, at det kan blive en snert sværere end i de efterhånden fjerne år, hvor finanskrisen rasede på boligmarkedet.

Sådan gør kloge købere

For er man en klog køber, er man fornuftig omkring sin økonomi. Det er uanset, om det er gode eller dårlige tider på boligmarkedet helt generelt - og så skal man vide, hvilket lokalt marked man er ved at købe bolig i:

»Det er vigtigt at slå fast, at der er store regionale forskelle på boligmarkedet. Fremgangen er efterhånden over hele landet, men styrken er meget forskellig fra region til region. Der er områder uden store stigninger, og hvor man stadig er langt fra de priser, man så før finanskrisen«, siger John Wulff til Boliga.

Først og fremmest skal man - før man begynder sin forhandling - gøre sig overvejelser omkring, hvad man vil give for huset, og så skal man holde fast i det i hele forhandlingsprocessen.

Man har ifølge John Wulff en indbygget lyst til at afslutte det, man er gået igang med. Men mange bække små kan som bekendt løbe op:

»Hvis man hele tiden hæver sit bud med 50.000 kroner, så kan man hurtigt komme op på en kvart million - noget man aldrig ville være gået med til på en gang.«

»Og køber du det for dyrt, så kan du altså få økonomiske tømmermænd. For selvom mindre beløb bliver talt ned i øjeblikket, fordi renten er lav, så kan de penge mærkes både om måneden, og hvis man sælger igen efter ti år«, siger han.

Det ender som regel lykkeligt

Dermed ikke sagt, at man ikke skal være en snert realistisk. Så bliver man konstant overhalet af andre købere, kan det være, man skal justere på sine bud for at komme i mål, lyder det fra John Wulff.

Til gengæld behøver man ikke ligge vågen om natten af frygt for, at man missede sin eneste chance for at få det helt magiske hus, der får alle andre til at blegne:

»Man skal altså huske på, at selvom ærgrelsen over, at man ikke får huset, kan være stor, så er der altid et andet hus. Det er selvfølgelig frustrerende på dagen, men ofte vil man bagefter tænke "godt vi ikke gav det ekstra for det hus". For er det et helt almindeligt hus man er på udkig efter, så findes der andre huse som det«, siger John Wulff.

Antal villaer og rækkehuse til salg:

År 2018 : 35.467 styk

År 2017 : 37.689 styk

År 2016 : 39.293 styk

År 2015 : 40.073 styk

År 2014 : 43.217 styk

År 2013 : 42.286 styk

År 2012 : 44.127 styk

År 2011 : 46.012 styk

År 2010 : 40.632 styk

År 2009 : 42.081 styk

*Boliga har opgjort det samlede antal udbudte villaer og rækkehuse per 15. maj 2009-2018.