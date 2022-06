Lyt til artiklen

Sydafrikansk boksning er lige nu ramt af en stor, stor sorg.

For den blot 24-årige bokser Simiso Buthelezi er død efter at have pådraget sig en alvorlig hovedskade under en kamp søndag.

Det skriver flere internationale medier – herunder CNN og Metro.

Den unge sydafrikaner boksede søndag mod Siphesihle Mntungwa i storbyen Durban, og undervejs i kampen blev Simiso Buthelezi ramt så hårdt i hovedet, at han efterfølgende kollapsede i bokseringen.

Kort efter blev han derfor hastet til nærmeste hospital, hvor han blev undersøgt for alvorlige hovedskader og dernæst lagt i kunstigt koma.

Her kunne lægerne med det samme konstatere, at den unge bokser havde pådraget sig flere indre blødninger i hjernen.

Noget, som altså nu på tragisk vis har kostet ham livet.

Det bekræfter Det Sydafrikanske Bokseforbund i en officiel udtalelse.

»Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Simiso Buthelezi døde på hospitalet i Durban tirsdag aften efter sine hovedskader,« står der i udtalelsen, inden der fortsættes:

»Familien beder om ro og plads til at sørge over tabet af en stor bokser – både inden for og uden for ringen.«