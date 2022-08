Lyt til artiklen

Mine damer og herrer. Det her kan ikke overvurderes.

Onsdag aften var vi vidne til den første del af et stykke reel danmarkshistorie. Noget, vi måske aldrig ser igen. Noget helt unikt.

Og dem, der var til stede ved Ed Sheeran-koncerten på Amager, fik fuld valuta for pengene. Også dem, som havde tilsneget sig en gratis omgang på bakken ved siden af – dem kan du se øverst i artiklen.

Det var en britisk popstjerne i absolut topform.

I den rolige begyndelse på koncerten med færre store hits fik publikum en indlæring i, hvad det helt præcist er, som har gjort Ed Sheeran til den superstjerne, som han er.

De berømte loops som han laver direkte på scenen.

Da jeg så ham første gang til Gaffa Prisen på Bremen i 2011, var han helt ukendt herhjemme. Alligevel imponerede han hele salen med sin unikke måde at lave musik.

Kort fortalt laver han en rytme på guitaren, som han optager i et loop. Så kan han lægge et nyt loop over det ved at tromme på sin guitar, og så endnu et og så videre, og så har vi et hit som ‘Castle on the Hill’.

Britiske Ed Sheeran på scenen i Øresundsparken i København onsdag den 3. august 2022 under den første af 4 udsolgte koncerter. Foto: Torben Christensen Vis mere Britiske Ed Sheeran på scenen i Øresundsparken i København onsdag den 3. august 2022 under den første af 4 udsolgte koncerter. Foto: Torben Christensen

Det fungerer stadig blændende for Ed Sheeran. Og onsdag på Amager stod skarpt.

Lyden fra den hastigt opsatte scene var virkelig god. Og det kom kun Ed Sheerans musikalske evner til gode.

Men inden vi kommer for godt i gang, så stopper vi lige op.

For der var et gigantisk problem ved koncerten. Specielt under de første 11-12 numre.

Og det var publikum.

Jøsses en slatten omgang. Kun ved store hits kunne de mande sig op til at synge eller klappe med. Under de andre numre i første halvdel af koncerten har jeg set DR Slotskoncerter hjemme i sofaen, hvor publikum var mere entusiastiske.

Det blev ikke bedre af den evindelige knævren, der var fra en stor del af de fremmødte.

Hold nu jeres mund, så vi andre kan nyde koncerten.

Der var både ild og god stemning på scenen. Foto: Torben Christensen Vis mere Der var både ild og god stemning på scenen. Foto: Torben Christensen

Nå. Men heldigvis var det ikke noget, Ed Sheeran lagde mærke til.

Han virkede oprigtigt glad for at stå på friluftsscenen på Amager.

Og de helt store øjeblikke blev fundet frem, som koncerten skred frem.

Selv de mest talende blandt publikum blev stille under ‘Galway Girl’, Justin Bieber-hittet ‘Love Yourself’, energiske ‘Sing’ og smukke ‘Photograph’.

Helt vildt blev det mod slutningen. Her var der gåsehudsfremkaldende fællessang på ‘Perfect’, intens stemning til ‘Bloodstream’ og overdådig fest til megahittene ‘Shape of you’ og ‘Bad Habits’.

Det var meget tæt på den perfekte aften på Amager.

Over de i alt fire koncerter på fire dage, kommer Ed Sheeran til at spille for omkring 160.000 personer. Det er aldrig sket før herhjemme.

Dem, som har billet til de næste tre dage, kan virkelig godt glæde sig. Og lad så være med at snakke hele tiden og nyd koncerten.

Den er historisk, mine damer og herrer.