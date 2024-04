Så har vi kun to afsnit tilbage af 'Badehotellet'!

Ugens tredjesidste omgang med TV 2s hitserie bød ikke på de helt store højdepunkter bortset fra et kort Bodil Jørgensen-chok. Til gengæld er der noget med fru Fjeldsøs alder, der ikke stemmer.

Dansk-amerikaneren hr. Serup har tilsyneladende købt hotellet.

Jeg synes stadig, at det virker lidt forkert, hvis hotellet ender i fremmede hænder, men om ikke andet gav det i ugens afsnit et par sjove scener.

Serup-parret der vil købe hotellet. Foto: TV 2 Vis mere Serup-parret der vil købe hotellet. Foto: TV 2

Først og fremmest udløste det yderligere dybe teatralske suk fra hr. Weyse og fru Fjeldsø, der som nogle af hotellets mest konservative beboere har det sværest ved forandringer.

Jens Jacob Tychsen og Birthe Neumann har nu spillet de to karakterer i ti sæsoner, og de ved præcis, hvilket folder, de skal lægge ansigtet i, så det er svært ikke at trække på smilebåndet.

Derudover gav det plads til at hr. Serups engelsktalende hustru kunne folde sig ud som irriterende indretningsarkitekt.

Først gav det ingen mening, at hr. Serup havde købt hotellet uden at besigtige det først.

Rosalinde Mynster som Fie. Foto: TV 2 Vis mere Rosalinde Mynster som Fie. Foto: TV 2

Det viste sig heldigvis ikke at være en forglemmelse fra 'Badehotellets' forfatterpars side, der brugte detaljen således, af fru Serup netop kunne skælde sin mand ud for det hurtige køb.

Vi fik også en herlig klassisk 'Badehotellet'-scene med hr. Weyse, hr. Madsen og sagfører Ødegaard, der over et overdådigt frokostbord gav den på alle tangenter, ligesom afsnittet bød på en yderligere optrapning af frøken Otilia og Hr. Aurlands kærlighedshistorie, der snart må nå sit klimaks.

Det er lidt mærkeligt, at Kitty Hansen er SÅ interesseret i den usympatiske Hr. Molin, og hvorfra ved han egentlig, at de fundne diamanter er stjålet fra nogle jøder?

Det er småting - og selvom der generelt skete mange forskellige ting i ugens afsnit, kørte det mest på automatpilot med en enkelt dramatisk afstikker, da Bodil Jørgensens fru Andersen-karakter pludselig hang halvdød i sofaen.

Birthe Neumann som fru Fjeldsø. Foto: Mike Kollöffel Vis mere Birthe Neumann som fru Fjeldsø. Foto: Mike Kollöffel

Bodil Jørgensen har tidligere givet udtryk for, at hendes karakter nok ikke ville overleve serien, og der var både noget chokerende og humoristisk over den måde, hun kort lod seerne tro, at det var slut.

Men altså.

Vi har nu kun to afsnit tilbage af 'Badehotellet', og hvis det ender som Birthe Neumanns karakter fru Fjeldsø ønsker, slutter det hele med en stor fejring af hendes 75-års fødselsdag - og her har forfatterne vist glemt en ting.

Da 'Badehotellet' blev præsenteret tilbage i 2013, stod der nemlig i TV 2s pressemateriale, at fru Fjeldsø var 63 år.

Så gamle bør karakterene være Med udgangspunkt i TV 2s pressemateriale fra den første sæson af 'Badehotellet', bør karaktererne have følgende alder i den sidste sæson: Molly Andersen: 68 år Fie: 36 år Otilia: 41 år Martha: 39 år Edith: 38 år: Hr. Madsen: 63 år Fru Madsen: 58 år. Amanda: 37 år Hr. Weyse: 60 år Hr. Aurland: 70 år Fru Weyse: 56 år Fru Frigh: 58 år Grev Ditmar: 50 år Morten: 40 år

Seriens første sæson foregik i 1928, hvilket jo betyder, at hun i den aktuelle sæson bør være 81 år, og det hænger jo ikke sammen?

Nuvel, det kan være, det er forfatternes hyldest til 'Matador', hvor man fejlagtigt kommer til at fejre fru Fernando Møghes 100-års fødselsdag. Hvem ved..

Hvis man absolut skal fejre en karakters runde fødselsdag, ville det i hvert fald være mere oplagt at fejre kokkepigen Martha, der i den kommende sommer står til at fylde 40.