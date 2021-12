Da Indianapolis Colts i weekenden slog New England Patriots, var det i fraværet af superstjernen Ryan Kelly, og nu viser det sig, at der lå en tragisk årsag bag.

NFL-spillerens kone, Emma, var således 19 uger henne i graviditeten, da parret fandt ud af, at datterens hjerte var stoppet med at slå.

Det fortæller de hver især på deres Instagram-profil, hvor de har delt billeder fra hospitalssengen.

'Intet gjorde mig gladere end at være din far. Du gav din mor og mig en gave. Du var simpelthen et mirakel og vil altid være det. Jeg er ked af, at du aldrig fik åbnet de søde øjne og set os eller taget dine første skridt, men du har englevinger nu,' skriver 28-årige Ryan Kelly og fortsætter:

'Du forlod denne verden for tidligt, men vi ved, at Gud havde et større formål med dig. Din mor og jeg finder trøst i at vide, at du bliver elsket af dine oldeforældre. Tak, fordi du passer på os og dine fremtidige søskende. Jeg vil for altid tænke på, hvem du ville være i dag. Indtil vi ses igen, min søde pige. Jeg elsker dig.'

Lidt over 24 timer efter den frygtelige opdagelse fik det ulykkelige par så lov til at sige farvel til datteren, de navngav Mary Kate.

'Smerten er så uudholdelig for Ryan og mig, at vi ikke engang ved, hvor vi skal begynde,' skriver Emma Kelly, der midt i sorgen priser sig lykkelig for, at hun nåede at have sin datter i armene.

'Det gav Ryan og mig muligheden for at holde vores lille helgen, Mary Kate, inden vi officielt sagde farvel til hende. Disse 19 uger med hende åbnede vores hjerter og sjæle mere, end vi nogensinde havde forestillet os muligt, og jeg er evigt taknemmelig for, at vi havde lidt tid på Jorden med den lille pige, der gjorde os til mor og far,' skriver hun.

Ryan Kelly gjorde sin entré i NFL tilbage i 2016 og har siden været den startende center hos Indianapolis Colts. Sidste år forlængede han sin kontrakt med det amerikanske storhold, hvilket gjorde ham til ligaens bedst betalte center overhovedet.