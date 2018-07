Når VM-bolden ruller over skærmen, følger rigtig mange danskere med.

Over to millioner danskere så med på DR, da Danmark i ottendedelsfinalen gav Kroatien kamp til stregen, men blev til sidst slået ud efter en nervepirrende straffesparkskonkurrence.

Vi lever i et samfund, hvor man gerne vil lave vanvittigt hurtige konklusioner på et meget tyndt vurderingsgrundlag Glen Riddersholm, TV 2-kommentator under VM

Og med mange seere følger også, at folk giver deres meninger til kende om personerne på den anden side af skærmen. Der er ikke kun tale om spillerne og trænerne. Men også om værterne, kommentatorerne og eksperterne, som er under konstant bedømmelse.

Men hvordan er det egentlig at blive sat under lup i en hel måned? Ifølge Glen Riddersholm, som fik kritik for sin kommentering på TV 2 under kampen mellem Portugal og Spanien, er man i dag for hurtig til at trykke på aftrækkeren.

»Jeg var overrasket over, at det kunne skabe så meget furore, når man tænker på, at det var min debut, og der var selvfølgelig plads til at udvikle sig i den funktion. Siden den ene kamp har jeg modtaget rigtig positiv feedback. Så det er et udtryk for, at vi lever i et samfund, hvor man gerne vil lave vanvittigt hurtige konklusioner på et meget tyndt vurderingsgrundlag,« siger Glen Riddersholm til B.T.

Mads Junker, der var studieekspert hos DR, er enig. Det er en af grundene til, at han ikke er at finde på de sociale medier. Han vil hellere være en del af ‘den virkelige verden’, som han formulerer det.

»Jeg vil hellere have en saglig eller faglig vurdering fra DR eller mine gode kammerater, som også følger meget med i fodbold. Men helt grundlæggende har jeg indtryk af, at man kan være hurtig på aftrækkeren med mange holdninger og meninger. Sådan er det ikke kun i fodbold. Men det er ikke så fjernt for mig, som har spillet professionel fodbold i 15-20 år. Jeg går stærkt ud fra, at folk har en holdning, hvad enten jeg er dum at høre på, eller jeg er vildt fornuftig. Men for mig betyder det ikke så meget,« siger Mads Junker

Hvis folk var ligeglade..., så fandtes fodbolden jo slet ikke Henrik Liniger, DR-kommentator under VM

DR-kommentator Henrik Liniger prøver også at undgå at læse artikler eller kommentarer, hvor han bliver bedømt. Til gengæld synes han, det er helt fint, at fodbold er en sport, hvor folk kan være hurtige til at have en mening. Det hører til jobbet, når man er kommentator for et bredt publikum som til VM.

»Man ved jo godt som kommentator, at man sætter sig på en plads, hvor der er mange, der hører, hvad man siger og har en holdning til, hvad man siger. Jeg synes, det er fint, hvis folk vil have en hurtig mening om de her ting. Hvis folk var ligeglade, det gælder både tv-dækningen og spillet på og uden for banen, så fandtes fodbolden jo slet ikke. Jeg er så rutineret og har været med i så mange år, at det ikke er noget, der går mig på,« siger Henrik Liniger.

Peter Møller, som var vært under DR’s dækning af VM i fodbold, har det helt fint med at blive bedømt. Han er vant til at blive sat under lup, siger han. Det er hans kollega og vært på TV 2 Morten Ankerdal også.

»Det er betingelserne, når man er så privilegeret at dække det, folk taler om. I dette tilfælde VM,« siger Morten Ankerdal.

