My girlies @alyssa_kimber @laurenenslow & I are With only 3 hours of broken sleep last night, I felt surprisingly alert and energized for my fave #workout shoulders! Thanks to @warriorfuel_supps Shredded Pump {code: jessicafit} && my gym buddy @alyssa_kimber Et opslag delt af Jessica Kimber Enslow (@jessicaenslow) den 3. Aug, 2017 kl. 8.09 PDT

Vild forvandling

Jessica Enslow har dog ikke altid set ud, som hun gør nu. Da hun fødte sit første barn som 19-årig i 1994, havde hun det dårligt med sin krop på grund af de mange kilo, hun havde taget på under graviditeten.

'Det var så deprimerende, og jeg havde det virkelig dårligt med mig selv. Det fik op for mig, at det var mere end bare 'baby-vægt', og at jeg blev nødt til at begynde at træne jævnligt for at smide de ekstra kilo,' skriver hun på Instagram.

Derfor begyndte hun at træne i træningscenter og ved hjælp af fitness DVDer. Det var dog først, da hun fødte sit syvende barn og startede en fitness-profil på Instagram, at hun for alvor begyndte at tage sin træning seriøst.

I dag træner den 43-årige mor tre gange om ugen, mens hendes børn er i skole, og sørger for at spise sundt og varieret.

Selvom hun bruger meget tid og energi på at se ud som hun gør, understreger hun dog, at det ikke er vejen til et lykkeligt liv.

'Lykke afhænger ikke udelukkende af dit udseende, så at sørge for at pleje sit sig selv psykisk og spirituelt er mindst ligeså vigtigt, hvis ikke mere vigtigt,' skriver hun på Instagram.

Se flere billeder af Jessica Enslow og hendes familie her: