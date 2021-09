Weekendens høje temperaturer sniger sig med ind i den nye uge, men vi bliver ikke skånet for den danske efterårsregn.

Sådan lyder prognosen for mandagens vejr.

»Det bliver mere vådt, end det var i weekenden. Der kommer byger hist og pist rundt omkring i landet. Især Fyn og den sydlige del af Jylland bliver ramt. Her kan man også måske få nogle tordenbyger her til formiddag,« lyder det fra den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Bolette Brødsgaard.

Hun forsikrer dog, at temperaturerne er til den behagelige side taget årstiden i betragtning.

Ved kystområderne vil man opleve en del blæst. Dog ikke noget sammenlignet med sidste uges storm. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Ved kystområderne vil man opleve en del blæst. Dog ikke noget sammenlignet med sidste uges storm. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Allerede her til morgen oplever vi temperaturer på omkring 14-15 grader. De vil stige til 17-19 grader. Nogle steder vil de endda opleve temperaturer på den gode side af de 20 grader.«

»Jeg tror mange vil opleve det som en varm dag og måske ikke tænke over det regn, som kommer de fleste steder. Jeg vil dog alligevel anbefale, at man allierer sig med en paraply, når man går ud af døren,« lyder rådet fra Bolette Brødsgaard.

Vind kommer der også en del af. Specielt omkring kystområderne kan man mærke en kraftig vind. Man skal dog ikke være bange for at blive blæst omkuld, fortæller den vagthavende meteorolog.

Aalborg

De morgenfriske aalborgensere har allerede oplevet nogle byger, og det vil fortsætte resten af dagen. Aalborg vil få glæde af temperaturer på omkring 17 grader. Man vil kunne opleve noget blæst til tider. Vinden kommer fra sydøst.

Odense

Odenseanerne er dem, der bliver hårdest ramt på landsplan. Til formiddag vil de blive ramt af et stort skyl, der også kan indeholde torden. Til eftermiddag vil vejret være mere rart og mere lyst. Temperaturerne vil bevæge sig omkring 17-19 grader.

Aarhus

Også her skal man væbne sig med tålmodighed, før det gode vejr kommer. Formiddagen vil hovedsageligt bestå af byger – også til den kraftige side. Til eftermiddag vil temperaturen føles rarere. Aarhusianerne skal huske at holde på hat og briller, når de bevæger sig ud fra døren. Der vil nemlig komme en del blæst, især i ved kysten, hvor det ifølge Bolette Brødsgaards udsagn kan »ruske lidt.«

København

Modsat landets næststørste by skal landets hovedstad tidligt ud af døren for at undgå regnen. Her vil formiddagen bestå af sol og behagelige temperaturer. Det vil dog ændre sig i løbet af eftermiddagen og hen ad aftenen, hvor der vil komme nogle byger. Også i de københavnske kystområder gælder det om at holde fast i løse genstande. Blæsten kan mærkes. Specielt hvis man befinder sig på Amager.