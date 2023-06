Et voldsomt skybrud mandag formiddag fik store konsekvenser for kolonihaverne Kæmnerengen i Kolding.

For presset fra de massive vandmasser fik et betondæksel til at lette, og vandet fossede ud på stierne.

Derfor var det noget af et syn, der mødte 54-årige Finn Slemming, da han kom hjem fra arbejde og så sig omkring.

»Jeg tænkte 'hold da kæft, der er tryk på'« siger 54-årige Finn Slemming til JydskeVestkysten.

Stierne blev oversvømmet af voldsomme vandmasser. Foto: Finn Slemming

Til B.T. fortæller Finn Slemming, at vandet flød ud på stierne og efterlod et cirka 20 centimeter højt vandspejl i området, der oversvømmede flere af haverne.

»Det lugtede af helvedes til, fordi det var gammelt kloakvand i. Desuden flød der mørke blade og hvide stofservietter,« forklarer han.

De massive vandmasser løb også ind til en kolonihave, der er tilknyttet en børnehave. Det resulterede i en oversvømmet legeplads, som spildevandsanlægget BlueKolding hurtigt fik spærret af.

Den store oversvømmelse skyldes, at Kolding fik 17 millimeter vand på cirka 15 minutter.

Og det er da heller ikke første gang, at Finn Slemming får våde sokker i kolonihaven. For tilbage i februar 2020 blev hans skurvogn oversvømmet med tre centimeter vand, da voldsomme vandmasser fik kolonihaverne i Kæmnerengen til at ligne Venedig.

Siden da har Finn Slemming dog fået »kystsikret« sin skurvogn, så vandet bliver ude. Det har han gjort ved at lægge cirka 300 kubikmeter jord og hæve sin grund med cirka 80 centimeter. På den måde undgår han oversvømmelser.

»I stedet kommer de andre jo nærmest svømmende over til mig,« fortæller han grinende.

Men et gammelt ordsprog siger, at der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

54-årige Finn Slemming arbejder til dagligt som håndværker. Foto: Finn Slemmning

I Finn Slemmings tilfælde betyder det, at haveplanterne får en tiltrængt skyller.

»Når man har 28 rhododendron og en tør græsplæne, så er lidt vand da kærkommen. Men selvom jeg elsker vand, så går det alt for hurtigt med de her mængder,« slutter han.

Mandag havde DMI varslet voldsomt og farligt vejr med regn, storm og torden i store dele af landet. Det blev dog ikke så slemt, som først frygtet.