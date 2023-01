Lyt til artiklen

Norske 'Trygg Trafikk' opfordrer folk til at lade bilen blive hjemme onsdag, mens meteorologerne beder folk forberede sig på alvorligt snekaos.

Det sydlige og østlige Norge står over for voldsomt vejr de næste par dage med op mod hele 30 centimeter sne.

»I morgen bør du overveje at lade bilen stå. Spørg din chef, om du kan arbejde hjemmefra,« siger Trygg Trafikk til norske Dagbladet.

Det er nemlig den store mængde sne på de i forvejen isglatte veje, der skaber et meget usikkert og farligt underlag.

Særligt Telemark og Agder, der ligger syd for Oslo, skal passe på isglatte veje.

Nedbøren der vil nemlig komme som regn, hvorefter det forventes, at det vil fryse til is og derved være farligt for køretøjer at færdes på.

Derfor anbefaler Trygg Trafikk, at de, der har i sinde at køre i bil på onsdag, sørger for at:

Holde god afstand til andre trafikanter

Skrabe bilen ordentligt for at få optimalt udsyn

Juster hastigheden

Sørg for at have gode vinterdæk

Fjern sne fra bilen, inklusiv taget

Tjek føret, før du kører

Det er ikke kun Norge, der rammes af voldsomt vejr. Metrologerne hos DMI holder også vejret for at se, hvor meget nedbør der rammer Danmark de kommende dage.