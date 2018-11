Efter et mildt efterår med flere dage med lune temperaturer, ser det ud til, at vejret for alvor er blevet til vinter.

Sådan lyder dommen af næste uges vejr ifølge den vagthavende meteorolog ved DMI.

»Det er klart, at årstiden går hen mod éncifrede temperaturer. Det kan være, at vi får et lunt pust fra Middelhavet, men det bliver ikke tocifrede temperaturer, som vi har været heldige at opleve tidligere,« siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

På trods af køligere temperaturer, er havet omkring Danmark ifølge Bolette Brødsgaard ikke blevet vinterligt endnu.

Derfor slipper Danmark næsten for frost og temperaturer under frysepunktet.

»Vi har glæde af det varme hav omkring Danmark og frisk til hård vind, der bringer varmen indover landet. Det holder os over frysepunktet, dog med enkelte undtagelser om natten lokalt,« siger Bolette Brødsgaard.

I stedet vil vi få temperaturer omkring de fem grader. Det kan dog godt føles koldere.

»Det kan føles så koldt som frostgrader især på de østlige kanter, da vinden kommer fra øst,« siger Bolette Brødsgaard.

Mens temperaturen kommer til at ligge stabilt over hele landet, er det noget mere svingende, når det gælder byger.

»Bygerne kommer ind med østlig vind, og det betyder, at især Bornholm, Lolland, Falster, Sydsjælland og måske Als vil på byge alle dagene i næste uge med variationer,« siger Bolette Brødsgaard.

Ifølge meteorologen vil der ikke være andet i bygerne end regn. Resten af landet vil formentlig være gråt med nogle undtagelser.

»Resten af landet vil mest være skyet hele ugen, men der vil også være chancer for sol. De bedste chancer er i København, Nordsjælland og det nordlige Jylland,« siger Bolette Brødsgaard.