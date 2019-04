Bokseren Mikkel Kessler og bordtennisspilleren Michael Maze har sagt ja til at deltage i "Vild med dans".

Den danske boksestjerne Mikkel Kessler og bordtennisspilleren Michael Maze kommer til at indtage dansegulvet, når TV2 til efteråret blænder op for en ny sæson af "Vild med dans".

Det skriver TV2.

De to sportsmænd er venner privat, og ifølge TV2 gav den 40-årige bokser og den 37-årige bordtennisspiller for otte år siden hinanden hånd på, at de kun ville sige ja til at deltage i det populære danseprogram, hvis de gjorde det sammen.

Det løfte har de holdt, og nu har de altså meldt sig klar til at svinge hofterne i alt fra rumba til wienervals.

Mikkel Kessler håber, at han formår at klare sig nogenlunde ligeså godt på dansegulvet som i bokseringen.

- Jeg har hørt, at man ikke kan ryge ud i første program, så jeg er da sikret i mindst to programmer, siger han grinende til TV2 og tilføjer:

- Men jeg håber da, jeg lærer det, jeg vil jo gerne være den bedste.

Mikkel Kessler stoppede sin boksekarriere i 2013 efter 49 kampe og 46 sejre, men de seneste år har han haft nok at se til på familiefronten med en hustru, to børn og et tredje på vej.

Michael Maze valgte i 2016 at sætte sin bordtenniskarriere på standby, efter mange års succes og medaljesejre til OL, EM og VM, men han planlægger nu et comeback til OL i Tokyo i 2020.

Den nye sæson af "Vild med dans" starter til efteråret.

/ritzau/