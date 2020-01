Den 48-årige skuespiller har stukket mange hvide løgne det seneste halve år for at skjule sin rolle i serien.

I et halvt år har skuespiller Rasmus Botoft gået rundt med mundkurv på.

Siden han tilbage i juni 2019 begyndte optagelserne til syvende sæson af "Badehotellet", hvor han har landet rollen som den kække virksomhedsejer Johan Ramsing, har han fået ordre på ikke at fortælle nogen om sin medvirken i serien.

Og det har til tider været en kringlet affære at holde skjult, fortæller Rasmus Botoft, der især er kendt fra satireprogrammet "Rytteriet" og mandag aften debuterede i "Badehotellet".

- I starten tænkte jeg: "Shit, kan jeg slet ikke fortælle til nogen, at jeg laver det her?". På optagelserne lagde de andre skuespillere nogle gange billeder ud på Instagram eller filmede noget sjovt med hinanden.

- Men alle fik at vide, at de ikke måtte filme noget med mig, og jeg måtte selvfølgelig heller ikke selv lægge noget ud på sociale medier overhovedet, fortæller Rasmus Botoft.

I nogle situationer har den 48-årige skuespiller været nødt til at stikke en hvid løgn for at skjule, at han har landet en rolle i den populære tv-serie.

- Når jeg har haft en masse optagedage i træk på "Badehotellet" og efterfølgende har været til et arrangement, hvor folk har spurgt: "Hvad laver du så lige nu?", eller jeg er blevet stoppet på den røde løber, så har jeg ikke måttet sige det. Så har jeg sagt: "Lige nu laver jeg ikke noget".

- Men det har faktisk været meget sjovt at holde det hemmeligt, fortæller Rasmus Botoft.

I tidligere sæsoner af "Badehotellet" har der været omkring halvanden million seere til hvert afsnit, og Rasmus Botoft har tydeligt kunnet mærke interessen for serien under optagelserne.

- Vi har mest optaget i studiet (i Risby nær Albertslund, red.), men vi har også været i Nordjylland tæt på Svinkløv Badehotel og skyde, hvor jeg var med i nogle dage.

- Der kunne man tydeligt mærke på interessen fra folk, der var ude at gå tur på stranden, at det er en virkelig stor serie, siger han.

Nu er Rasmus Botoft spændt på at se de resterende afsnit af sæson syv.

- Jeg har kun set det første afsnit, så jeg glæder mig helt vildt til at se de andre, og jeg er spændt på, hvordan seerne tager imod det, siger han.

