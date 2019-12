Svenske prinsesse Sofia bliver 35 år, og 2019 har blandt andet budt på udgivelsen af en bog med hendes mand.

I begyndelsen vakte den royale romance en del opsigt i Sverige, da prins Carl Philip fandt sammen med den borgerligt fødte Sofia Hellquist.

Hun havde som ung deltaget i et realityprogram og havde desuden fået taget flere letpåklædte billeder som model.

Da prinsen fandt sammen med den dengang 25-årige kvinde fra den lille by Älvdalen, var hun ikke populær blandt befolkningen eller resten af kongehuset.

Prins Carl Philip og Sofia Hellquist var dog så vilde med hinanden, at de giftede sig 13. juni 2015 efter cirka fem års forhold.

Prinsesse Sofia kan fredag sætte 35 lys i fødselsdagskagen, og i 2019 har hun sammen med sin mand blandt andet udgivet og uddelt en håndbog til alle svenske borgere, der har børn, som fylder ti år i år.

Håndbogen indeholder gode råd til, hvordan forældre kan skabe en samtale med børnene om det, de oplever på nettet. Parret har selv børnene Prins Alexander på tre år og prins Gabriel på to år.

Det var også i år, at den svenske konge, Carl Gustav, meddelte, at fem af hans børnebørn ikke længere er en del af kongehuset herunder prins Alexander og prins Gabriel. Børnene vil fortsat være en del af den kongelige familie, men de vil ikke have officielle pligter.

