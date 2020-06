En række af landets største artister gæster musikprogrammer på både radio og tv denne sommer.

Når nu coronapandemien har tvunget landets festivaler til at aflyse på stribe, har DR samtidig måttet aflyse sin dækning af begivenhederne.

Men sommeren bliver ikke uden et soundtrack, for i stedet for festivalerne står DR bag en række musikalske programmer, som sendes på både radio, tv og digitalt.

Det afslører DR på et pressemøde.

Landets to største festivaler, Roskilde Festival og SmukFest i Skanderborg, er blandt sommerens aflyste festivaler. Men i samarbejde med DR kan danskerne alligevel møde de to ikoniske festivaler denne sommer i to programmer, som har P3-vært Pelle Peter Jencel i spidsen.

I programmerne vil nogle af de kunstnere, som skulle have optrådt på de respektive festivaler, fremføre deres musik. Det er blandt andre Hugo Helmig og Malk de Koijn, afslører DR.

Også i radioen er der indgået samarbejder med en række festivaler, så blandt andet klassisk musik og jazz trods aflyste festivaler og events kan komme ud til publikum, oplyser DR.

P3 sender i løbet af sommeren livemusik i programmerne "Musiksommer på P3 tættere på musikken", hvor både upcoming artister og store etablerede navne fra den danske musikscene er med som værter og spiller deres musik live i radioen.

Også P4 og P5 sætter i en række programmer fokus på den populære danske musik. Blandt andet gennem livekoncerter og ture rundt i landet, lyder det videre.

P6 Beat vil i løbet af sommeren give ekstra plads til danske upcoming artister, der ikke har mulighed for at slå deres navne fast via optrædener på festivalerne, lyder det. Desuden sender P6 Beat livemusik to gange ugentligt.

DR's uhyre populære coronakoncept "Morgensang" kommer nu også ned i børnehøjde, for alle ugens dage kan børnefamilier og andre barnlige sjæle synge med på dagens morgensang.

Ramasjang-værten Silja Okking står i spidsen for programmet og får blandt andre besøg af kendte karakterer fra Ramasjang-universet som Hr. Skæg, Rosa fra Rouladegade og Oda Omvendt og af kendte musikere som Martin Brygmann, Katinka, Bro og Jacob Haugaard.

Også til vands er der musik på programmet. Skuespilleren Troels Lyby sejler nemlig rundt i de danske farvande og samler hver gang tre kendte kunstnere op i programserien "Sommertogtet - lyden af vores land" på DR1.

Blandt gæsterne på dækket er blandt andre Mads Langer, Chief 1, Kim Sjøgren, Lina Rafn og Peter Sommer, oplyser DR.

