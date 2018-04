Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Måske skulle du tage en hjemmearbejdsdag nu? Så bliver det en ekstra spændende dag, og det kan du godt trænge til efter nogle hårde uger.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Der kan opstå misforståelser, når du er sammen med andre, så tænk over, hvad du siger og gør. Det vil hjælpe dig, hvis du lytter til din fantastiske intuition.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Tvillingen

Det er værdierne, der er i fokus, fx fællesskabet. Husk, at du er en del af en gruppe, og har du ikke set dine venner i nogen tid, er det på tide nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Nu kan du sætte dig mål - og nå dem. Du kan bedst gøre det gennem at tænke kreativt og samarbejde med andre. Både familien og jobbet kan få glæde af dette.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

Du har stor glæde ved de ting, du gør, og du udvikler dig og vokser igennem dem. Men det kræver, at du giver plads til den indre proces og lytter til intuitionen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Jomfruen

Nu er det vennerne og interesserne, der skal have energi tilført. Brug ikke undskyldningen med, at du ikke har tid – glæd dig til at gennemføre projektet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vægten

Du kan, hvad du vil, er dagens motto. Sæt dig derfor seriøse mål – og få dem gennemført. Også selv om det kun er et eller to af punkterne, der viser sig gennemførlige.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skorpionen

Du er særdeles kreativ og glædesbetonet, og du har mange tanker og ideer, der også sætter gang i dine medmennesker, både derhjemme og på jobbet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Skytten

Du går seriøst til værks nu, og du tager ikke let på tingene – du går i dybden på en passioneret måde, som aftvinger respekt, både derhjemme og på dit arbejde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Stenbukken

Du elsker at være sammen med andre i dag, og du kan blive meget populær på det. Og du gør det på en kreativ måde, som skaber værdi for alle parter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Vandbæreren

Der er mange opgaver, der venter på dig, og det er på mange planer, også det jobmæssige. Og dette selv om det er weekend. Notér ned og brug dine noter, når du er klar på jobbet mandag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Fisken

Du er virkelig i det kreative hjørne og har lyst til at boltre dig, ikke mindst i et par dag. Gerne sammen med børn eller barnlige sjæle. Du er i overskud nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven