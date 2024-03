En mangeårig assistent og flere rådgivere.

De er nu blevet afskediget af den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, som den seneste tid har foretaget en række ændringer i staben.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

En af de berørte af den seneste omrokering er toprådgiveren Serhiy Shefir, der er blevet afskediget fra sin post som førsteassistent.

Her ses den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, under et besøg i Sumy-regionen den 27. marts. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

En post, han har haft siden 2019.

Derudover har den ukrainske præsident ifølge AP også fyret tre rådgivere og to præsidentielle repræsentanter, der fører tilsyn med frivillige aktiviteter og soldaters rettigheder.

Det vides ikke, hvorfor lige de personer er blevet afskediget – og der ikke blevet givet nogen forklaring på de seneste ændringer i en omfattende personaleudskiftning, som har stået på over de seneste måneder.

Også i tirsdags blev der annonceret ændringer, da chefen for Ukraines nationale sikkerhedsråd, Oleksij Danilov, blev afskediget af præsident Volodymyr Zelenskyj.

Dengang blev der heller ikke oplyst nogen begrundelse for afskedigelsen.

Flere ukrainske medier har rapporteret, at han bliver erstattet af Oleksandr Lytvynenko, som hidtil har været chef for landets udenlandske efterretningstjeneste.

Tilbage i februar blev også Valerij Zaluzjnyj fyret fra posten som leder af de væbnede styrker. Han er i stedet blevet udnævnt til Ukraines ambassadør i Storbritannien.

De seneste afskedigelser sker i kølvandet på, at Ukraine har været ramt af en række massive angreb på landets infrastruktur.

Særligt landets energiforsyninger har været ramt af de russiske angreb, som har gjort stor skade.

