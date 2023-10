En svensk mand er blevet fløjet på hospitalet efter et voldsomt fald.

Han faldt fra femte sal fra en lejlighedsbygning i den svenske by Norsborg syd for Stockholm.

Politiet har nu indledt en efterforskning om drabsforsøg, da det ikke er muligt at udelukke en forbrydelse.

Det skriver flere svenske medier, herunder Expressen og TV4.

»Vi er gået ind i lejligheden for at forsøge at få mere klarhed,« siger Daniel Wikdahl, pressetalsmand hos politiet, til TV4.

Den kvæstede er en voksen mand, og han er alvorligt kvæstet og blevet fløjet af sted i en lægehelikopter.

Da politiet ikke kan udelukket et drabsforsøg, er gerningsstedet - eller lejligheden - spærret af.

Det er også uklart, hvor manden faldt fra; om det var et vindue eller en altan.

Ifølge svenske medier har politiet endnu ikke kunne identificere manden fuldstændig, og de ved heller ikke, om der var andre i lejligheden på tidspunktet.

»Vi har nogle oplysninger, men vi er nødt til at arbejde videre med dem, før vi kan beslutte, om dette skal betragtes som en kriminel efterforskning eller en ulykke,« siger Daniel Wikdahl fra politiet til TV4.

I slutningen af august var Norsborg et af de steder i Sverige, hvor der samme nat lød flere eksplosioner.