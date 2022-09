Lyt til artiklen

En video, som skulle vise nymobiliserede russiske soldater, vækker en hel del opsigt.

Af flere årsager.

Dels fordi soldaterne af deres overordnede får at vide, at de kun får uniform og våben udleveret af hæren – og intet andet.

Heller ikke medicin eller soveposer, som de selv må sørge for at få med sig.

Og dels på grund af en noget usædvanlig opfordring til soldaterne fra en kvinde, som skulle være medicinsk officer.

»Ok, gutter, nu skal I ikke grine,« indleder hun i videoen, som du kan se herover.

»Bed jeres koner, kærester og mødre om at give jer bind,« tilføjer den kvindelig officer i videoen, som skulle stamme fra Altai-regionen og er blevet delt af den uafhængige hviderussiske tv-kanal Nexta og siden er blevet omtalt af flere internationale medier, herunder Washington Post og Telegraph.

»Den billigste slags. Og de billigste tamponer,« lyder det fra officeren, som fortsætter:

»Ved I, hvad tamponerne skal bruges til? I tilfælde af et skudsår, så kom den direkte ind i hullet. Så udvider den sig.«

Den kvindelige officer fortæller videre, at hun har kendt til tricket siden krigen i Tjetjenien.

B.T. har ikke mulighed for at verificere videoen, men der tales russisk, og til Dagbladet fortæller den pensionerede norske generalløjtnant Arne Bård Dalhaug, at videoens indhold stemmer overens med de meldinger, vi hører fra Rusland.

Meldinger om, at den russiske hær lider under stor mangel på selv basalt udstyr – en udfordring, der kun skulle være blevet større siden Vladimir Putin annoncerede den delvise mobilisering af reserven, idet der nu er endnu flere soldater, som skal udrustes til krigen i Ukraine.