Myndighederne i den amerikanske delstat Arkansas undersøger en video fra det sociale medie TikTok, som nogle mener viser en ung kvinde, der forsvandt i 2004.

I videoen, der er filmet ind på bagsædet af en bil, kan man se en mørkhåret kvinde, der stirrer ind i kameraet, mens en mand ved siden af hende taler til dem, der filmer. Kvinden i videoen har store røde mærker om øjnene.

Flere brugere på mediet TikTok mener, at hun ligner savnede Cassie Compton, der forsvandt fra sit hjem i Stuttgart i Arkansas, USA, da hun var 15 år gammel. Det skriver People.

Du kan se videoen, som er delt flere steder på sociale medier, herunder.

umm... this looks EXACTLY like cassie compton, the girl that’s been missing since 2014- pic.twitter.com/pZQqdko519 — jordyn (@kkiors) January 14, 2021

»Vi sætter pris på alle tip og informationer om Cassie Compton. Vi har videoen fra TikTok og har set Facebook-opslagene,« fortæller politiet i Stuttgart i en pressemeddelelse.

Politiet fortæller også, at de arbejder sammen med politiet i Arkansas og FBI.

En kvinde har senere påstået i en Instagram-video, at det er hende, der er vist i videoen. Mærkerne om øjnene stammer fiølge hende fra et røveri. I videoen siger hun også, at hun har det 'fint'.

Cassie Compton forlod selv sit hjem, hvor hun boede med sin familie. Kort efter meldte man hende savnet.

Politiet kan ikke sige mere om sagen, da den fortsat er åben.