Den verdenskendte bjergbestiger Kim Hong-bin er savnet.

Den 57-årige sydkoreaner, som for 30 år siden fik amputeret alle sine fingre efter voldsomme frostskader som følge af en klatretur i Alaska, forsvandt tirsdag på vej ned af det pakistanske bjerg Broad Peak.

Det skriver BBC.

Broad Peak er 8.047 meter høj, hvilket gør det til verdens tolvte højeste bjerg.

Bestigningen af bjerget betød, at Kim Hong-bin blev den første handicappede klatrer til at nå toppen.

Ifølge det britiske medie var den 57-årige klatrer en del af en lille gruppe.

På vejen ned af bjerget skal han angiveligt være gledet på grund af dårlige vejromstændigheder, og i den forbindelse faldet ned i en sprække i bjerget.

Hans klatregruppe igangsatte med det samme en mindre eftersøgning af ham, som dog ikke bar frugt.

Derfor har myndighederne nu igangsat en større eftersøgning.

I skrivende stund er der dog ikke indsat helikoptere, da vejret er for dårligt.

Med bestigningen af Broad Peak har Kim Hong-bin formået at bestige de 14 højeste bjerge i verden.

Udover sine klateevner er han også kendt for at have deltaget i de paraolympiske lege i 2002, hvor han stillede op i disciplinen alpinski.