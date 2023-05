Rusland planlægger at forfalske en atomhændelse på kraftværket i Zaporizjzja indenfor et spørgsmål om timer.



Det hævder i hvert fald det ukrainske forsvarsministerium ifølge Sky News.



Man hævder samtidig, at russerne ønsker at fremtvinge en våbenhvile i regionen og planlægger at placere ansvaret for den pågældende hændelse hos Ukraine.



– Deres mål er at provokere det internationale samfund og gennemføre en detaljeret efterforskning, som vil kræve en våbenhvile, lyder det fra Ukraines forsvarsministerium.



– Russerne kommer til at benytte denne så ønskede pause til at regruppere besættelsesstyrkerne og stoppe den ukrainske modoffensiv, lyder det desuden.

Atomkraftværket i Zaporizjzja. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix



Rusland erobrede kontrol over atomkraftværket i Zaporizjzja kort efter invasionen af Ukraine i februar 2022.



Det internationale atomagentur IAEA har ikke nævnt noget om nogen planer om en hændelse på kraftværket.



Tilbage i februar i år hævdede Rusland, at Ukraine planlagde at iscenesætte en atomhændelse i eget territorium og skyde skylden på Rusland.

