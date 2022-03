En måned er nu gået, siden den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte sin krig i Ukraine – men han har ikke opnået sit mål. Endnu.

Det fortæller hans talsmand i et nyt interview, hvor han også nægter at afvise, at man vil kunne overveje at ty til atomvåben. Det vil dog kun ske under én særlig omstændighed.

Nemlig hvis Rusland er under det, man mener er en 'eksistentiel trussel'.

Det fortæller talsmanden, Dmitrij Peskov, i interviewet med CNN, hvor han blandt andet bliver spurgt, hvad der skal til, før Putin vil vende sig mod landets atomarsenal:

»Hvis der er en eksistentiel trussel mod vores land, så kan det være,« svarer talsmanden, der dermed gentager, hvad Rusland tidligere – også før invasionen af Ukraine – har meldt ud om det.

Siden interviewet blev bragt, er udtalelsen blevet fordømt af det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

»Det er ikke en måde, en ansvarlig atommagt bør agere på,« siger en talsmand for forsvarsdepartementet, John Kirby, ifølge BBC og kalder udtalelsen for 'farlig'.

Han understreger dog også, at man ikke har set noget, der har fået Pentagon til at tro, at det er nødvendigt at skrue op for beredskabet.

Det var dog ikke kun den potentielle brug af atomvåben, Dmitrij Peskov blev spurgt ind til i interviewet.

Han blev også spurgt ind til, hvad Putin mener, han har opnået i Ukraine indtil videre, og til det svarede talsmanden:

»Først og fremmest ikke endnu. Han har ikke opnået noget endnu.«

Dmitrij Peskov insisterede under interviewet også på at omtale krigen som en 'særlig militæroperation' – som man i Rusland omtaler det, ligesom det er blevet gjort forbudt at omtale det som andet.

De seneste dage har flere efterretninger af situationen i landet indikeret, at de russiske styrker ser ud til at være bremset og have nået et 'dødvande'.

Men ifølge Dmitrij Peskov går den 'militære operation fuldkommen efter planen'. Han afviser samtidig også, at Rusland skulle have angrebet andet end militære mål, på trods af flere rapporter om, at russiske angreb skal have ramt helt almindelige borgere i Ukraine.

Du kan følge udviklingen i Ukraine hele døgnet rundt i vores liveblog lige HER.