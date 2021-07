Overgreb, seksuel chikane, forskelsbehandling og diskrimination.

Hvis man skal tro en lang række medarbejdere, så har ovenstående ting præget arbejdsmiljøet hos spilfirmaet Activision Blizzard i årevis.

Men det er først nu, at anklagerne ser dagens lys, og derfor er spilgiganten, der beskæftiger omkring 10.000 mennesker verden over, nu havnet i en regulær shitstorm.

Den amerikanske delstat, Californien, valgte i kølvandet på anklagerne at sagsøge det amerikanskbaserede firma for en skadelig arbejdskultur.

Men spilgiganten, der har stået bag nogle af verdens mest succesfulde spil som 'World of Warcraft' og 'Call of Duty', har ikke valgt at påtage sig ansvaret. Ledelsen har i stedet valgt at tage afstand fra anklagerne, ved at kalde dem for 'falske'.

Og det har blot været benzin til bålet. For nu har mere end 2.000 ansatte og tidligere ansatte skrevet under på et åbent brev, hvor de fordømmer virksomhedens reaktion på anklagerne.

Det skriver det amerikanske medie Kotaku.

I brevet lyder det blandt andet, at 'udmeldingerne er skadelige for spilindustriens vej mod ligestilling', og at 'de ikke længere stoler på, at ledelsen vil sætte de ansattes sikkerhed over egne interesser'.

Derfor lyder det slutteligt, at der er et bredt ønske om en offentlig udmelding, hvor problemerne anerkendes og hvor der udtrykkes medfølelse med de forurettede.

Og så vil de også have, at vicepræsidenten, Frances Townsend, der vedholdende holder fast i, at anklagerne ikke er sande, træder af.

De mange anklager, der på det seneste er kommet frem, går blandt andet på, at de mandlige medarbejdere ofte dukkede op med tømmermænd i arbejdstiden, at de foretog druklege på arbejdet, eller at de fordrev tiden med at spille computerspil.

Ydermere var upassende, seksuelle kommentarer om voldtægt eller kvinders udseende, rettet mod de kvindelige ansatte, normal kutyme, ligesom fysiske berøringer også nævnes.

Den massive uro har dog fået visse topfolk i virksomheden til at bløde op. Blandt andre direktøren J. Allen Brack, der har adresseret anklagerne internt over mail blandt de ansatte.

Men i samme ombæring ønsker de ikke, at striden fortsætter i et offentligt forum. Det blev meldt ud på et krisemøde med 500 medarbejdere tirsdag.

Men nogen officiel udmelding om brevet, er det endnu ikke blevet til.

Alt imens vokser støtteerklæringerne til det åbne brev.