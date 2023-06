Fredag eftermiddag er to voksne og to børn fundet døde i en lejlighed i vest London.

Nu er det lykkedes politiet at identificere de fire personer, skriver Sky News.

De to voksne er blevet identificeret som 39-årige Michal Wlodarczyk og 35-årige Monika Wlodarczyk.

Ifølge politiet menes parret at være forældre til de to børn, som er identificeret som 11-årige Maja Wlodarczyk og 3-årige Dawid Wlodarczyk.

Familien blev fundet af politiet på en ejendom i byen Hounslow, efter at de var blevet efterlyst.

Politiet oplyser, at de fortsat arbejder på at fastslå omstændighederne omkring dødsfaldene, men de leder i øjeblikket ikke efter andre gerningsmænd.

»Jeg vil gerne forsikre samfundet om, at specialiserede detektiver arbejder på at fastslå omstændighederne, der førte til denne tragiske hændelse,« siger kriminalinspektør Linda Bradley.

I den nærmeste fremtid vil myndighederne udføre obduktionsundersøgelser af familien, fastslår politiet.

For lokalsamfundet kommer nyheden om familiens død som et stort chok. Flere personer er mødt frem ved familiens lejlighed for at lægge blomster.

Her beskriver flere personer, som Sky News har talt med, hvordan familien kom fra Østeuropa og var »sød, normal og hårdtarbejdende.«

De pårørende til familien er blevet underrettet om fundene og modtager støtte fra myndighederne.