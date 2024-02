På billeder fra før 24. februar 2022 ligner han nærmest en ung knægt.

Men to år med en brutal krig i hjemlandet har tydeligt ændret den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj. Det er en ekspert ikke i tvivl om.

Det var tidligt om morgenen 24. februar, at russiske tropper gik ind i Ukraine.

I nord, i syd og i øst.

Angrebene kom fra en række sider.

Allerede inden havde advarslerne været tydelige, selvom mange eksperter ikke troede, det ville ske.

Rusland havde opmarcheret hundredtusindvis af tropper langs den ukrainske grænse. Og da slaget kom tidlig morgen, var der ingen tvivl fra Zelenskyjs side.

‘Jeg har brug for ammunition, ikke et lift', lød hans nu verdenskendte afvisning af et amerikanske tilbud om fragte ham og den ukrainske top i sikkerhed uden for landets grænser.

Mange mente, at Rusland på få dage ville indtage Kyiv, vælte præsidenten og sætte sig på nabolandet.

Det skete som bekendt ikke. I stedet blev en nu to år lang krig i det østlige Europa indledt.

Krigen har sat sine tydelige spor på store dele af verden.

Men også på manden, der med et slag blev verdensberømt for noget, han aldrig ønskede.

Zelenskyj umiddelbart inden krigen. Og Zelenskyj et år inde i krigen.

To år med krig har ikke bare ramt Ukraine hårdt. Også Volodymyr Zelenskyj er en anden. Både på godt og ondt, fortæller den tidligere australske general og analytiker af krigen i Ukraine Mick Ryan i et interview med B.T. i forbindelse med to-året for Ruslands invasion.

»Zelenskyj har lært meget. Ikke mindst om militær og krigsførelse. Og han har lært meget om, hvordan man tager militære beslutninger. Tidligere har han måske holdt lidt for længe fast i, at et område skulle forsvares. Men det virker han til at have lært,« siger Mick Ryan, der under krigen har været i Kyiv og mødt den ukrainske præsident.

Han henviser til blandt andet til, at Ukraine holdt længe fast i den østlige by Bakhmut, selvom byen gennem et stykke tid havde kostet for meget at holde ude af russiske hænder.

Senest har Ukraine trukket sig ud af den sydøstlige by Avdiivka nær den besatte storby Donetsk, da presset fra de russiske tropper blev for stort.

Men det er ikke kun militært, Mick Ryan mener, Volodymyr Zelenskyj har ændret sig. Har lært.

»Zelenskyj har lært meget om vestlig politik og NATO. Og hvordan situationen politisk kan ændre sig hurtigt, hvis noget andet pludselig får opmærksomhed,« siger Mick Ryan med henvisning til, hvordan kampen om omverdenens opmærksomhed og gunst blev markant hårdere for Zelenskyj og Ukraine, efter Hamas 7. oktober 2023 angreb Israel.

De to år med krig har sat sine tydelige spor på den ukrainske præsident, mener Mick Ryan.

»Man kan se det i hans ansigt,« siger han.