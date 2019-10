»Jeg har boet her i 20 år, og der er brande hver sæson. Men jeg har aldrig været i denne situation før.«

Sådan fortæller danske Thomas Larsen, da B.T. fanger ham over telefonen. Han bor i Porter Ranch i Californien, hvor skovbranden Saddleridge i skrivende stund hærger.

Over 23.000 husstande er blevet evakueret i forbindelse med branden, og det har sendt omtrent 100.000 mennesker på flugt fra flammerne.

Netop Porter Ranch er et af de områder, hvor myndighederne har indført obligatorisk evakuering. Alligevel har Thomas Larsen ikke forladt sit hjem.

Således så det ud, da Thomas Larsen i nat lokal tid fotograferede branden i det fjerne. Vis mere Således så det ud, da Thomas Larsen i nat lokal tid fotograferede branden i det fjerne.

Og det er slet ikke sikkert, at han gør det.

»Det er ikke, fordi jeg skal være modig og gå imod myndighedernes anvisninger, men jeg føler ikke, der er den store fare,« fortæller Thomas Larsen.

Mens han taler med B.T., står han og kigger ud af sine vinduer. Han kan godt ane flammerne i det fjerne, men på den vej, han bor på, holder der stadig flere biler, fordi folk ligesom Thomas Larsen har vurderet, at faren endnu ikke er så stor.

Der er dog også en anden grund til, at Thomas Larsen og naboerne endnu ikke har forladt området. Det handler om at sikre deres hjem mod at brænde ned.

Til daglig arbejder Thomas Larsen (TV) som chefoperatør i en biograf, hvor der ofte er filmpremiere med de store stjerner. Vis mere Til daglig arbejder Thomas Larsen (TV) som chefoperatør i en biograf, hvor der ofte er filmpremiere med de store stjerner.

Jævnligt vander de deres haver og træer. En enkelt glød er nemlig nok til at antænde det hele, fordi der er så tørt i Californien.

Og gløderne har gunstige vilkår, for det blæser nemlig en del i området.

Det er dog ikke, fordi Thomas Larsen er fuldstændig uberørt af den voldsomme brand, der ifølge myndigheder spreder sig med tre kvadratkilometer i timen.

»Jeg har tidligere boet et sted, hvor der slet ikke var grund til at være nervøs. Sidste år kom det dog tættere på, og der tænkte jeg lidt over det,« fortæller han og tilføjer:

»Denne gang er den første, hvor jeg har pakket bilen og været klar til at køre. Jeg kan hurtigt komme afsted, hvis den kommer tættere på.«

Mere end 1000 brandfolk kæmper i øjeblikket mod flammerne, der har fortæret mere end 1902 hektar land.

Indtil videre har én person mistet livet på grund af hjertestop, og en anden er kommet lettere skade i forbindelse med branden, oplyser brandvæsnet i Los Angeles.

Saddleridge, der blot er én ud af otte aktive brande i Californien, startede torsdag aften lokal tid i Sylmar nordvest for Los Angeles. Det er endnu uvist, hvordan branden opstod.