Den delvise russiske mobilisering går tilsyneladende ikke efter planen.

Nu bliver Vladimir Putin nødt til at løse, hvad der ligner en gordisk knude.

Sådan lyder det i hvert fald fra den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW).

På den ene side skal den russiske præsident og hans regime forsøge at dæmpe, hvad ISW beskriver som 'fortvivlelse og panik' i den russiske befolkning over den delvise mobilisering af reserven – og ikke mindst de mange rapporteringer om fejl, hvor forkerte personer er blevet indkaldt til hæren.

På den anden side skal Putin sørge for, at få opfyldt målsætningen, om så hurtigt som muligt at få så mange nymobiliserede soldater til fronten i Ukraine, hvor der er desperat brug for dem.

Ifølge ISW kan der være en direkte modsætning mellem de to målsætninger, idet Putin og Kreml for at berolige befolkningen bliver nødt til at give de lokale myndigheder skylden for de mange fejlindkaldelser – for at undgå, at pilen kommer til at pege på Putin selv og hans regering.

Det vil ifølge ISW næppe være velset rundt om i Rusland, hvor de lokale myndigheder står med den i forvejen upopulære opgave at skulle indkalde almindelige russere til militærtjeneste. Især fordi de lokale myndigheder ifølge ISW oplever, at mange af problemerne med mobiliseringen er skabt af Kreml og ikke er deres skyld.

Så ved at løse problemerne med ikke at få indkaldt russere, som ikke lever op til kriterierne, risikerer Putin både at skabe vrede lokalt og – i hvert fald på kort sigt – at få for få mænd mobiliseret til krig.

Men ved at fortsætte som hidtil, risikerer han at skabe endnu mere utilfredshed blandt russerne, lyder det fra den amerikanske tænketank.

En utilfredshed, som i mange tilfælde går ud over de lokale myndigheder, som derfor – uanset hvilken løsning Putin vælger – vil stå tilbage med sorteper med den klare risiko, at det fører til utilfredshed med regeringen i Kreml og Putin rundt om i Rusland.

I forvejen er opgaven med at mobilisere dele af den russiske reserve enorm i et land, der fordeler sig over 11 tidszoner, og hvor bureaukratiet ifølge ISW både er omfattende og ineffektivt.