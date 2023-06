De arbejdede alle i det samme callcenter, da de pludselig forsvandt sporløst sidst i maj.

Eller det var i hvert fald det, deres familier troede.

Forlydender peger derimod på, at otte unge i virkeligheden var ansat af en af Mexicos mest voldelige narkokarteller, og at det angiveligt var deres forsøg på at kvitte jobbene der, der var årsagen til deres forsvinden.

I perioden mellem 20. maj og 22. maj blev de otte unge meldt savnet.

I denne uge blev 45 sække med ligdele så fundet i nærheden af storbyen Guadalajara i det vestlige Mexico.

Retsmedicinere bekræfter nu, at det er de jordiske rester efter de otte unge, skriver CNN.

Pårørende til de forsvundne unge mennesker demonstrerede 2. juni efter fundet af de mange sække med ligdele. Foto: Ulises Ruiz/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Pårørende til de forsvundne unge mennesker demonstrerede 2. juni efter fundet af de mange sække med ligdele. Foto: Ulises Ruiz/AFP/Ritzau Scanpix

Det vides dog endnu ikke, om det er alle de forsvundne, der er fundet, eller i givet fald hvem af dem, der er tale om.

CNN citerer mexicanske myndigheder for oplysninger om, at de unge sandsynligvis var involveret i en eller anden form for ejendomssvig eller telefonafpresning.

De oplysninger har tv-stationen dog ikke fåret bekræftet fra anden side.

Nyhedsbureauet AP skriver dog, at callcenteret arbejdede med ejendomssvindel i USA, og at det var de unges forsøg på at slippe ud af foretagendet, der kostede dem livet.