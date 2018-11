En 21-årig amerikansk mand stod til næsten 100 års fængsel, men takket være en selfie kunne han bevise sin uskyld.

De fleste unge hader, når deres mor hiver mobilen frem, tager en selfie med hele familien og absolut skal poste den på de sociale medier. Men måske skal de tænker sig om en ekstra gang, inden de skriger 'FJERN DET!' næste gang.

For en ung mand fra Texas i USA blev det nemlig hans mors selfie på Facebook, der reddede ham fra en fængselsstraf på 99 år for en forbrydelse, som han ikke havde begået.

Christopher Precopia var 21 år, da han sidste efterår pludselig blev opsøgt at politiet på sin arbejdsplads.

Betjentene anholdt ham og tog ham med på stationen, hvor han blev anklaget for et groft overfald på sin eks-kæreste.

Den unge kvinde anklagede ham for at have brudt ind i hendes hjem og for at have overfaldet hende.

Han skulle blandt andet havde tæsket hende og skåret et kryds i hendes brystkasse med en hobbykniv.

Christopher Precopia var desperat og forstod slet ikke, hvad der skete.

Alligevel blev han varetægtsfængslet og sigtet for flere forskellige forhold. Forbrydelser, der tilsammen kunne give ham 99 års fængsel.

»Jeg anede ikke, hvorfor alt det skete, og jeg var fortabt,« fortæller han den lokale tv-station KVUE.

Christophers forældre fik ham løsladt mod en kaution på næsten en million danske kroner.

De næste ni måneder gik Christopher med anklagerne hængende over hovedet. Anklagerne gik ham så meget på, at han begyndte at overveje at tage sit eget liv.

Da han nærlæste eks-kærestens forklaring, gik det op for ham, at han havde været over 100 kilometer væk netop den dag, hvor hun hævdede, at overfaldet havde fundet sted.

Han havde nemlig været på et hotelophold i Austin med sin mor, Erin Precopia.

Tilfældigvis havde han netop den aften taget en selfie af sig selv og sin mor, som moderen havde lagt på sin profil på Facebook.

»Gudskelov sagde hun (eks-kæresten, red.), at det skete på en dag, hvor jeg kan sige med 100 procents sikkerhed, hvor han var,« fortæller hans mor.

Det var denne selfie, der reddede Christopher fra 99 år i fængsel. Foto: Facebook

Politiet valgte dog at holde fast i deres anklager lidt endnu, inden de til sidst opgav sagen.

»For det meste har vi at gøre med gråzoner. Det er normalt ikke sort eller hvidt. Men i denne sag kan vi definitivt bevise, at han ikke kan have begået forbrydelsen,« udtaler forsvarer Rick Flores.

Eks-kæresten forklarede senere, at hun og Christopher havde et meget dårligt forhold i gymnasiet, og at det var derfor, hun indgav falsk anklage mod ham.