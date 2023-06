Flyselskabet SAS' hjemmesider har denne fredag haft problemer.

Det skriver en række norske medier, herunder NTB og norsk TV 2.

Ifølge sidstnævnte har det periodevist ikke været muligt at tilgå webadressen sas.no.

NTB oplyser, at man har bedt om en kommentar fra SAS, men at man ikke har fået svar på henvendelsen endnu.

Problemerne betød blandt andet, at SAS' hjemmesider var nede fredag morgen, før de kom op at køre igen.

Også den danske og svenske hjemmeside hos SAS skal have været nede fredag morgen, skriver norsk TV 2.

På Twitter skriver en hackergruppe, at de har lukket ned for SAS-systemerne, og at de kræver 10 millioner dollar, lyder det.

Hackergruppen ved navn Anonymous Sudan har også tidligere hævdet, at man stod bag lignende angreb.

Tidligere har flere eksperter på området – ifølge norsk TV 2 – vurderet, at det i virkeligheden er russiske hackere, der står bag.