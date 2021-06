Efter otte timers afhøring gik Charalambos Anagnostopoulos til bekendelse.

»Da han blev konfronteret med beviserne, tilstod han,« siger en talsmand for det græske politi.

Ifølge medier som Daily Mail og Mirror har den 33-årige græske mand torsdag under en afhøring erkendt at have kvalt sin 20-årige græsk-britiske hustru i parrets hjem foran deres knap et år gamle datter. Han skulle også have druknet deres hundehvalp og hængt den op i et gelænder.

Det er efterhånden fem uger siden, at Caroline Crouch 11. maj blev fundet død i Athen-forstaden Glyka Nera. Sagen har rystet Grækenland.,

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Babis Anagnostopoulos (@flying.babis)

Indtil nu har Charalambos Anagnostopoulos forklaret, at parret blev overrasket i deres hjem af bande af røvere: Ikke bare skulle de have stjålet 10.000 euro, de skulle også have dræbt hans hustru.

Han har indtil nu været på fri fod.

Siden har politiet dog arbejdet videre med sagen, og det førte til, at den 33-årige græker onsdag blev taget i forvaring på Caroline Crouchs fødeø Alonissos. Her havde han kort forinden deltaget i en mindeceremoni for Caroline Crouch, og græske medier har videooptagelser herfra, hvor han ses kramme hendes mor.

Det var på samme ø, at Caroline Crouch og Charalambos Anagnostopoulos mødte hinanden, inden de blev gift i 2018. I juni sidste år kom deres datter til verden.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Babis Anagnostopoulos (@flying.babis)

Græsk politi skulle nu have offentliggjort, at han har indrømmet, at han »mistede besindelsen« under et stort skænderi og kvalte sin hustru med en pude, fordi hun truede med at forlade ham.

Politiets undersøgelser af Caroline Crouchs mobiltelefon har samtidig vist, at hun skulle have forsøgt at booke et hotel på mordaftenen. Og politiet har torsdag fortalt, at det desuden har været andre datatekniske undersøgelser, der fik helikopterpiloten Charalambos Anagnostopoulos i søgelyset:

Blandt andet skulle Caroline Crouchs fitnessur have vist, at hun døde meget tidligere, end indbruddet efter hans forklaring skete.

Samtidig kunne de på hans mobiltelefon se, at han havde bevæget sig rundt i huset, fra loft til kælder, mens han ifølge sin egen forklaring skulle have ligget bundet til sin seng.

Politiet opdagede også, at hukommelskortet til overvågningskameraet på parrets hus var blevet fjernet midt om natten. Flere timer inden det påståede indbrud.

Over for det græske medie Protothema har chefen for politiet på Attica-halvøen, George Kalliakmanis, forklaret, at man hele tiden har haft mistanke til Charalambos Anagnostopoulos.

Da politiet ankom til gerningsstedet, skulle han eksempelvis have virket »kold«, og en kvindelig betjent havde taget det lille barn fra ham »for at beskytte det«.

»Og det er sjældent, at mine kollegaers førstehåndsindtryk er forkerte,« som George Kalliakmanis udtrykker det.

Charalambos Anagnostopoulos forventes at blive fremstillet for retten i løbet af fredagen.