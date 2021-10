Sara Blakely havde en stor overraskelse til sine medarbejdere.

»Hvorfor snurrer jeg en globus rundt?« spurgte hun – mens hun altså gjorde lige præcis det.

Den succesrige forretningskvinde samlede i sidste uge sine ansatte for at fortælle, at hun havde solgt hovedparten af sit selvskabte undertøjsfirma Spanx.

Det skete i en handel, der værdisatte selskabet til lige over 7,5 milliarder kroner og gjorde Sara Blakely til milliardær. Dollarmilliardær.

Men det skulle medarbejderne altså også mærke. Og så er vi tilbage ved globussen.

For i forbindelse med præsentationen af det store salg til Blackstone fik de mere end 500 ansatte også en særdeles håndgribelig bonus for at have været med til at sikre succesen.

»For at fejre dette øjeblik har jeg givet hver og en af jer to flybilletter på førsteklasse til et valgtfrit sted i verden,« fortalte Sara Blakely.

I en video på sin Instagram-profil viser hun selv, hvordan reaktionen var: Der blev både jublet, danset, råbt, grædt og skålet i champagne.

Men uddelingen til de ansatte sluttede ikke her. For de fik alle også 10.000 dollar – cirka 65.000 kroner – til turen.

I videoen kan man se flere af dem fortælle, at de ville bruge gaven til eksempelvis at tage på bryllupsrejse eller på safari.

Sara Blakely skabte Spanx for 21 år siden, og hun vil på trods af salget af aktiemajoriteten også i fremtiden have en fremtrædende rolle hos firmaet.