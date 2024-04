Der gik ikke længe efter, den russiske ambassade havde delt en historie på sociale medier, før det gik helt galt.

Historien har fået stor opmærksomhed på X. Ikke mindst fordi den trækker tråde til den mest berygtede russiske lejehærschef af dem alle.

Opslaget på det sociale medie X er fra 9. april. Afsenderen er den russiske ambassade i Sydafrika.

Indledningen lød:

'Medier: Udenlandske lejesoldater i Ukraine begår forfærdelige grusomheder mod civile.'

Sammen med opslaget fra ambassaden blev der delt et billede af det, der skal være en artikel i en amerikansk avis ved navn The Boston Times.

Og her kan man læse, at organisationen 'The Foundation to Battle Injustice' kan afsløre, hvordan et 'uhyggeligt mønster af tortur, voldtægt, mord, under straffrihed' bliver begået af udenlandske lejesoldater på Ukraines vegne. Alt sammen med 'tavshed fra Vesten'.

Nærmere bestemt handler opslaget om, hvordan udenlandske lejesoldater på Ukraines vegne hærger i de krigsplagede dele af landet. Alt sammen med noget, der minder om godkendelse fra Zelenskyj og de lande i Vesten, som støtter Ukraine i deres kamp mod Rusland.

Umiddelbart lidt af et brag, som altså både skal være blevet samlet op af et vestligt medie og siden delt af den russiske ambassade i Sydafrika.

Men kigger man lidt nærmere på sagen, så er der flere ting, som ikke passer.

Vi kan begynde med det medie, som den russiske ambassade i Sydafrika deler et skærmbillede fra: The Boston Times.

Umiddelbart klinger det navn af troværdighed. Men tager man en søgning på mediets navn, så står det hurtigt klart, at noget er galt.

The Boston Times har således en Wikipediaside. Og her kan man læse, at det var en amerikansk avis i Boston, som eksisterede fra 1826-1933.

Skærmbillede af artiklen fra Boston Times. Vis mere Skærmbillede af artiklen fra Boston Times.

Det er med andre ord en avis, som ikke har eksisteret i over 90 år, som ambassaden har delt et skærmbillede fra.

Der findes dog en hjemmeside, hvor artiklen ligger. Den hedder Bostontimes.org. Men det tager ikke lang tid inde på hjemmesiden før, man kan konstatere, at der er tale om et ganske nyoprettet medie.

Arkivet går således ikke længere tilbage end marts 2024. Men i 'about'-sektionen på mediets hjemmeside kan man læse, at mediet stammer fra 1972.

Videre står der:

»Gennem årene har Boston Times vundet adskillige priser for fremragende journalistik inklusiv Pulitzer-priser.«

En søgning på Pulitzer-prisens hjemmeside giver dog ikke umiddelbart nogle resultater på Boston Times, men i stedet en lang række på avisen Boston Globe, som har vundet adskillige priser.

Så er der selve billedet på den delte artikel. Det er af et lille barn med smuds i ansigtet gående i ruinerne af det, der formentlig en gang var en by.

Et voldsomt billede.

Men det billede er heller ikke fra den aktuelle situation i Ukraine, som man forandeledes til at tro i artiklen og opslaget fra den russiske ambassade.

Det står klart efter lidt søgning på billedets oprindelse. Det stammer i stedet fra en musikvideo, der blev lagt på Youtube for otte år siden omhandlende situationen i Donbas på tidspunktet.

Eller som den internationale korrespondent hos Wall Street Journal Yaroslav Trofimov skriver på X om opslaget fra den russiske ambassade i Sydafrika:

»Sådan virker russisk propaganda: en 'nyhedshistorie' fra en ikke-eksisterende avis med et billede, der er taget fra en musikvideo fra 2015. Og det virker,« skriver han med henvisning til, at den russiske ambassades forsøg på en smædekampagne mod Ukraine, præsident Zelenskyj og Vesten er nået ud til mere end 70.000 personer på X.

Og så er der en sidste, ikke uvæsentlig detalje, som Eliot Higgins, der er grundlægger og direktør hos det undersøgende medie Bellingcat, understreger på X.

Organisationen, som den russiske ambassade i Sydafrika siger er afsender på historien i sit opslag, er ikke en hvilken-som-helst organisation.

The Foundation to Battle Injustice skal ifølge Eliot Higgins nemlig være en organisation, der er stiftet af ingen ringere end Jevgenij Prigozjin, den afdøde grundlægger af den berygtede lejehær Wagnergruppen.

Netop Prigozjin var foruden Wagnergruppen også kendt for at have oprettet såkaldte online troldefabrikker, hvis formål var at sprede falske oplysninger om Ruslands og Putins fjender.

Og som man kan læse i Community Notes til opslaget fra den russiske ambassade i Sydafrika på X:

»'The Foundation to Battle Injustice' er et russisk troldesite grundlagt af den afdøde leder af Wagnergruppen, Jevgenij Prigozjin. Den har ingen troværdighed.«