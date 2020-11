Merkel-æraen er snart forbi. Centralbankchef kalder Merkel en af de mest respekterede ledere.

Forbundskansler Angela Merkel modtog søndag mange lykønskninger fra ind- og udland. Her kunne hun markere, at hun nu har været tysk regeringschef i 15 år.

Den franske avis Le Parisien bragte i anledning af jubilæet interviews med en række politikere, som har ført drøftelser eller forhandlet med Merkel gennem hendes lange karriere som Tysklands politiske leder.

- Hun er klart den største politiske personlighed Europa, hedder det i en kommentar fra den tidligere franske udenrigsminister Bernard Kouchner.

Han tilføjede, at Merkel er "en kvinde, som ved, hvordan man er stærk, men som aldrig er hård".

- Merkel er meget nøgtern og meget saglig - et eksempel på "tysk kvalitet", siger Jean-Marc Ayrault, som var Frankrigs premierminister fra 2012 til 2014.

- Hun kan også være meget irriterende, fordi hun sommetider er meget langsom - og ikke super-funky, understreger han videre.

Andre franske politikere betonede også, at den konservative Merkel fra det kristelige demokratiske parti CDU er en politiker, som giver sig god tid, når der skal træffes vigtige beslutninger.

Lederen af Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, lykønskede Merkel på Twitter. Her roste hun den tyske leder for at have gjort Europa stærkere i vanskelige tider. Lagarde kalder Merkel en af verdens mest respekterede politiske ledere.

I oktober 2018 gjorde Merkel det klart, at hun ikke genopstiller ved det tyske valg næste år.

Hendes udpegede afløser som partileder, Annegret Kramp-Karrenbauer, har meddelt, at hun ikke går efter posten som forbundskansler efter flere politiske fejltrin.

Blandt de kandidater, der har meldt sig som mulige afløsere, er tidligere gruppeformand Friedrich Merz, ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen Armin Laschet og tidligere miljøminister Norbert Röttgen.

/ritzau/dpa