Ruslands mission er at skabe en ny verden.

Og den skal være uden Vesten for bordenden.

Det siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tale torsdag eftermiddag.

Putin mener, at Vesten »har mistet realitetssansen«, og at USA forsøger at styre hele verden.

Det sker i en tale i Sotji, hvor Putin har et stort palads, han længe har holdt hemmeligt.

»Vi startede ikke den her såkaldte krig i Ukraine,« siger Putin.

»Modsat forsøger vi faktisk at stoppe den.«

Det sker samtidig med, at 49 personer ifølge Ukraine har mistet livet i storbyen Kharkiv efter et russisk angreb.

Putin under talen i Sotji torsdag eftermiddag. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

En stor del af ofrene var samlet til en mindehøjtidelighed på en café i landsbyen Hroza.

Det oplyser den ukrainske indenrigsminister, Ihor Klymenko, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at det tyder på, at russiske styrker brugte et Iskander-missil i angrebet. Det har en rækkevidde på op til 500 kilometer.

»Ifølge de foreløbige oplysninger blev stedet ramt af et Iskander,« skriver han på Telegram.

Ifølge Putins tale torsdag eftermiddag var det Ukraine selv, der startede krigen for ti år siden, og at hans »særlige militæroperation er målrettet mod at stoppe krigen.«

Han siger videre, at Rusland slet ikke behøver at tage ukrainsk territorie, da det er verdens største land målt på areal.

»Freden vil komme, når alle føler sig trygge.«