En britisk mors desperate kamp for at beskytte sin datter mod sin egen far kom en politiker for øre.

Det kan nu føre til en opsigtsvækkende lovændring.

Det skriver BBC.

Harriet Harman, som sidder i det britiske parlament for Labour, hørte BBCs historie om, hvordan en britisk mor brugte omkring 262.000 kroner på advokatbistand for at forhindre, at hendes eksmand fik delt forældremyndighed over deres datter.

Som dømt for flere grove seksuelle forbrydelser mod børn blev eksmanden frakendt retten til at have kontakt med børn – undtagen sin egen datter.

Og den ret gjorde eksmanden brug af fra fængslet – hvor han gjorde sin ekskones liv til et helvede.

Blandt andet brugte den pædofilidømte mand forældremyndigheden til at kræve indflydelse på datterens rejseaktivitet, hvilket gjorde det så godt som umuligt for ekskonen at planlægge udlandsrejser sammen med datteren.

Historien fik Harriet Harman til at foreslå en lovændring, der ifølge BBC nu ser ud til være flertal for i det britiske parlament.

En lov, som automatisk vil fratage personer, der er dømt for voldtægt mod børn under 13 år, forældremyndigheden til deres egne børn.

»Han (en person, der er dømt for en sådan voldtægt, red.) vil kun være i stand til at få den (forældremyndigheden, red.) tilbage, hvis han går til familiedomstolene og er i stand til at overbevise dem om, at det er i barnets bedste interesse, at hans forældremyndighed bliver genoprettet,« siger Harriet Harman til BBC.

»Det er usandsynligt, at en mand, der er dømt for voldtægt mod børn, vil kunne det,« tilføjer hun.

I november sidste år frakendte familieretten i Cardiff den pædofilidømte mand forældremyndigheden efter en lang, sej juridisk kamp fra hans ekskones side.

»Det var en enorm lettelse. Jeg var bare så taknemmelig,« sagde hun til BBC efter domsafsigelsen.