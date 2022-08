Lyt til artiklen

Den amerikanske forperson for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har planer om at besøge Taiwan tirsdag, som ellers ikke var en del af den rute, hun har planlagt gennem Asien.

Og det har fået det kinesiske militær til at melde ud, at man ikke »vil se passivt til,« hvis hun ender med at besøge det østasiatiske land, som har kæmpet for fuld selvstændighed i mange år.

Pelosi, der begyndte sin Asien-rejse mandag i Singapore, skulle tilbringe tirsdag aften i Taiwan, fortæller kilder til Reuters, mens andre mener, det er onsdag.

Taiwans udenrigsministerium oplyser, at det ikke havde nogen kommentarer til forlydenderne om Pelosis rejseplaner.

Midt i de udbredte spekulationer om, hvorvidt hun ville gøre et stop i Taiwan, sagde Pelosi's kontor søndag, at hun ville lede en kongresdelegation til Asien som ville omfatte besøg i Singapore, Malaysia, Sydkorea og Japan. Den nævnte ikke Taiwan.

En kilde har senere fortalt Reuters, at USA havde informeret nogle allierede om Pelosis besøg i Taiwan. To andre kilder har oplyst, at Pelosi var planlagt til at møde en lille gruppe aktivister, som ville tale om Kinas måde at håndtere menneskerettigheder under hendes ophold i Taiwan, muligvis onsdag.

Det kinesiske udenrigsministeriums talsperson Zhao Lijian sagde tidligere mandag, at det ville være »en grov indblanding i Kinas indre anliggender«, hvis Pelosi besøger Taiwan, og advarede om, at det ville føre til »en meget alvorlig udvikling og konsekvenser.«

»Vi vil gerne fortælle USA endnu en gang, at Kina står ved, at den kinesiske Folkebefrielseshær aldrig vil sidde i ro og mag, og Kina vil tage resolutte reaktioner og stærke modforanstaltninger for at forsvare sin suverænitet og territoriale integritet,« sagde Zhao Lijian.

Til spørgsmålet om, hvilke foranstaltninger, det kunne være, sagde Zhao Lijian: »Hvis hun tør besøge, så lad os vente og se.«

Kina mener, at amerikanske embedsmænds besøg i Taiwan sender et opmuntrende signal til den pro-uafhængighedslejr i landet. Washington har ikke officielle diplomatiske bånd med Taiwan, men er bundet af amerikansk lovgivning til at give dem midlerne til at forsvare sig selv.