Et amerikansk par er afgået ved døden, efter at de begge blev inficeret med coronavirus.

NBC News skriver, at Luis Suarez og Norma Franco ellers i al hast gik og planlagde det bryllup, der skulle forene de to efter mange år sammen.

Ingen af dem var vaccineret mod coronavirus, men planlagde at få det ordnet, inden de skulle vies på den anden side af Thanksgiving.

Sygdommen kom dog på tragisk vis akkurat vaccinen i forkøbet, og begge blev smittet tilbage i oktober.

De blev begge indlagt med et svært sygdomsforløb, men var under hospitalsforløbet adskilt fra hinanden, og havde derfor ikke kendskab til hinandens situationer.

De endte begge i respirator og måtte sidenhen give efter til døden.

De to blev efterfølgende begravet iført bryllupstøj og vielsesringe.

»Det føles som en Romeo og Julie-fortælling. Det gør det virkelig, fordi … de var virkelig skabt for hinanden, og så lige inden det skulle kulminere, sker noget så tragisk, som det her,« har steddatteren, Imelda Gambia, sagt.

Familiemedlemmer til de to afdøde står nu frem og fortæller om det tragiske forløb i håb om at få overbevist andre til at tage imod vaccinen.

»De frygter alle for konsekvenserne. Konsekvenserne ved at miste et familiemedlem på den måde, det er forfærdeligt. Det er det, der vil ske, hvis ikke du bliver vaccineret,« siger Angel Santos, der er søn af parret.