Otte drenge er blevet indlagt efter at være kommet i kontakt med tønder fyldt med salpetersyre ved et uheld mandag.

Det er sket på et industriområde på Stathelle, skriver den norske avis Varden.

Indsatsleder ved det lokale politi Espen Reite siger til avisen, at der er tale om folkeskoleelever, og at hændelsen skal være sket i drengenes skoletid.

»Vi fik besked om hændelsen klokken 14.59. Det virker for os, som om de er kravlet ind over et hegn og er kommet i kontakt med et stof, der ser ud til at være salpetersyre,« siger han.

Drengene er mellem 9-11 år

Espen Reite fortæller, at omfanget af skaderne på de otte drenge er ukendt for politiet.

Han ved blot, at de formentlig har indåndet gas fra tøndens indhold.

Området, hvor det skete, er et sted, børnene ofte leger. Der er blandt andet en legeplads.